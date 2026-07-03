El Real Madrid niega que existan negociaciones por Enzo Fernández

El fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid para reforzar el centro del campo ha sido uno de los grandes rumores de las últimas semanas. La negociación es extremadamente compleja por el elevado precio del internacional argentino, 130 millones de euros, y se habló de que era uno de los deseos de José Mourinho para completar la reconstrucción del conjunto blanco.

Sin embargo, este mismo viernes el club ha emitido un comunicado en el que niega "un supuesto interés por el jugador Enzo Fernández":

El club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación.

El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional.

Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad.

El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas.

Lo mismo ocurrió con el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, cuyo nombre sonaba para el nuevo conjunto de Mourinho. A fecha de hoy, los tres fichajes confirmados por el club blanco son Ibrahima Konaté, procedente del Liverpool, Bernardo Silva, exjugador del Manchester City y Marc Cucurella, internacional con la Selección Española y ex del Chelsea.