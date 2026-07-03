Cristiano Ronaldo y Luka Modric se buscaron antes que nadie en el centro del campo. Se abrazaron, intercambiaron banderines y eligieron campo como dos capitanes que han compartido una época, seis temporadas en el Real Madrid y una admiración mutua que sobrevivió a la distancia. En Toronto, el Portugal-Croacia no era solo una eliminatoria: era una frontera sentimental.

Con 41 años Ronaldo y 40 Modric, dos de los cuatro futbolistas que han superado las 200 internacionalidades, el partido tenía aire de despedida. Para uno de ellos, casi con toda seguridad, era el último encuentro de un Mundial.

Portugal evitó que lo fuera para Cristiano, que volvió a marcar en su sexto torneo mundialista, y condenó a Modric a una eliminación cruel, en una noche en la que Croacia rozó la prórroga y se quedó sin el cruce ante España, que este jueves derrotó por 3-0 a Austria.

El partido empezó con imágenes de Diogo Jota en las pantallas del Toronto Stadium y con Modric sacando desde el centro. Croacia avisó primero, a los tres minutos, con un disparo de Ante Budimir que atrapó Diogo Costa.

Portugal respondió de inmediato por la izquierda, donde Rafael Leao fue el principal foco de desequilibrio. Bruno Fernandes obligó a intervenir a Dominik Livakovic y Vitinha vio bloqueado su remate.

Roberto Martínez había encargado a Bruno la vigilancia de Modric. Portugal empujó más, tuvo la pelota y acumuló llegadas. Cristiano probó una falta que se estrelló en la barrera, Renato Veiga cabeceó alto un córner y Nuno Mendes encontró espacios por la izquierda. Croacia, más cauta, aceptó defender en su campo y buscar balones largos para Budimir.

La primera parte fue de dominio luso: 69 % de posesión, nueve disparos, seis córners y varias situaciones de peligro, aunque sin acierto. Croacia apenas inquietó, pero tampoco se descompuso.

La segunda mitad cambió el partido. Zlatko Dalic metió a Igor Matanovic por Budimir y Croacia ganó presencia arriba. Kovacic rozó el gol en el minuto 47, pero Diogo Costa respondió. En el 53 llegó el 0-1: un balón desde la derecha cruzó el área, la defensa portuguesa no acertó a despejar e Ivan Perisic, con la izquierda, batió por bajo al portero.

EL GOL QUE PUEDE DEJAR FUERA A PORTUGAL 🤯

EL GOL QUE PUEDE PONER FIN A LA DE CRISTIANO RONALDO EN LOS MUNDIALES 😯 Perisic y Croacia ponen la Copa del Mundo patas arriba 🇭🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/03tVjvdeWc — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Croacia incluso marcó otra vez, pero el tanto de Matanovic fue anulado por fuera de juego. Portugal respondió con un disparo de Leao al larguero y con un gol de Cristiano también invalidado por fuera de juego tras revisión del VAR. Fue el primero de una larga serie de sobresaltos arbitrales en una noche cada vez más tensa.

¡ERA UNA GENIALIDAD DE CRISTIANO RONALDO! 🤯 ¡Era un golazo! El milimétrico fuera de juego por el que no subió al marcador el gol de Portugla 😯#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4tPorD5F4S — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

El empate llegó en el minuto 67, después de una acción revisada por el VAR en el área croata. Cristiano tomó el balón, lo colocó y marcó el penalti con un disparo más preciso que potente, a media altura, a la derecha de Livakovic. El estadio estalló. El capitán portugués, que poco antes había visto cómo le anulaban un gol por centímetros, volvió a sostener a su equipo.

PASARÁN LOS AÑOS. PODRÁ TENER 89 AÑOS. Y SEGUIRÁ MARCANDO GOLES. CRISTIANO RONALDO NO SE VA A IR NUNCA. CRISTIANO RONALDO ES ETERNO 🔥🇵🇹#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jmdnLulCgi — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Croacia no se rindió. Kovacic estrelló un balón en el poste en el 75 y Matanovic obligó a Diogo Costa a otra parada decisiva. Petar Sucic marcó en el 80, pero el fuera de juego volvió a frustrar a Dalic. Cristiano fue sustituido en el 81 por Ruben Neves y Portugal afrontó el tramo final sin su capitán.

SU CARA ES UN POEMA. CRISTIANO RONALDO, SUSTITUIDO EN EL QUE PUEDE SER SU ÚLTIMO PARTIDO EN UN MUNDIAL 😯 A 10 MINUTOS DEL FINAL... Y CON 1-1 EN EL MARCADOR 😶#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FpY9Xykmrd — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Cuando la prórroga parecía inevitable, apareció Gonçalo Ramos. En el 90+3, Rafael Leao puso un balón al área y el delantero portugués ganó el salto para cabecear a la derecha de Livakovic. Portugal celebró el 2-1, mientras un aficionado saltó al campo y fue detenido cerca del banquillo luso.

¡LA LOCURA! 🇵🇹 GONÇALO RAMOS MARCA EN EL 94' PARA CLASIFICAR A PORTUGAL PARA OCTAVOS DE FINAL 🔥 Cristiano Ronaldo sigue en el Mundial... Y se verá las caras con España 🇪🇸🤯#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yzdeSQWPJ0 — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Pero todavía quedaba una última escena de caos. En el minuto 90+12, Josko Gvardiol mandó el balón al fondo de la red con una definición ajustada que desató el delirio croata y el temor portugués. Croacia celebró el 2-2, mientras los jugadores de Portugal reclamaban una mano en la acción. El VAR validó inicialmente el gol, pero el árbitro Espen Eskas acudió después a revisar la jugada en la pantalla y acabó anulándolo.

VER PARA CREER 🤯 CROACIA MARCÓ EN EL 113'... ¡PERO FUE ANULADO POR FUERA DE JUEGO POR CONSIDERAR QUE LA TOCABA UN JUGADOR CROATA! El final más cruel posible para Luka Modric 🥺#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nh1717yE06 — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

La decisión encendió a los aficionados croatas concentrados en el fondo sur, junto a la portería portuguesa. Decenas de botellas de agua cayeron sobre el césped e interrumpieron la reanudación del juego, en un cierre crispado que añadió dramatismo a una eliminación ya dolorosa. El partido terminó entre protestas croatas, alivio portugués y una imagen de época: Ronaldo vivo en el Mundial y Modric de despedida.

Fue muy bonito, viejo amigo ❤️ Cristiano Ronaldo, Luka Modric y un abrazo para la eternidad ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P2ixO2s8ma — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Ficha técnica

Portugal, 2: Diogo Costa; João Cancelo (Gonçalo Ramos, m.63), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Bernardo Silva, m.62); Pedro Neto (Francisco Conceição, m.62), Bruno Fernandes (Nélson Semedo, m.63), Rafael Leao; y Cristiano Ronaldo (Ruben Neves, m.81).

Croacia, 1: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic (Andrej Kramaric, m.90+6), Luka Modric; Nikola Vlasic (Josko Gvardiol, m.90+1), Martin Baturina (Mario Pasalic, m.68), Petar Sucic; y Ante Budimir (Igor Matanovic, m.46).

Goles: 0-1, m.53: Ivan Perisic. 1-1, m.67: Cristiano Ronaldo, de penalti. 2-1, m.90+3: Gonçalo Ramos.

Árbitro: Espen Eskas (NOR). Mostró tarjeta amarilla a Rúben Dias, de Portugal; y a Luka Modric e Ivan Perisic (m.90+7), de Croacia.

Incidencias: Partido de dieciseisavos del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium ante 43.036 espectadores. Se mostraron imágenes de Diogo Jota en las pantallas antes del inicio. Hubo pausas de hidratación, un aficionado invadió el campo en el tramo final y el juego estuvo interrumpido después de que aficionados croatas lanzaran botellas al césped tras la anulación de un gol a Josko Gvardiol en el minuto 90+12.