La victoria de España frente a Austria reúne a más de 10,7 millones de espectadores

La victoria de la selección española ante Austria por 3-0, que certificó el pase a octavos de final del Mundial de fútbol, obtuvo una audiencia media de 10.760.000 espectadores entre las cadenas que ofrecieron el partido —La 1, Teledeporte y DAZN Mundial—, con una cuota de pantalla del 69,5%.

Según recoge EFE a partir de un informe elaborado por la consultora Barlovento con datos de Fifty5Blue, el partido, disputado este jueves a las 21:00 horas, fue seguido en algún momento por 15.717.000 espectadores únicos. Esta cifra representa al 33% de la población española.

Máximo seguimiento

El momento de mayor seguimiento se registró a las 22:51 horas en La 1 de TVE, coincidiendo con el minuto más visto del Mundial este jueves. En ese instante, la cadena pública alcanzó los 10.447.000 espectadores.

Por perfiles, el informe señala que el partido fue seguido por el 77,4% de los hombres y por el 61,3% de las mujeres.

Interés por el Mundial

El interés por el Mundial se mantiene en niveles elevados desde el arranque del torneo. Desde el pasado día 11 y hasta este jueves 2 de julio, el 66,2% de la población española ha visto al menos algún momento de alguno de los partidos disputados.

En términos absolutos, esto supone que más de 31,4 millones de personas en España han conectado la televisión para seguir, aunque solo fuera durante unos minutos, algún encuentro del campeonato.