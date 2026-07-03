Simeone blinda a Julián Álvarez: "Es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético"

Diego Pablo Simeone ha querido zanjar cualquier especulación sobre el futuro de Julián Álvarez con un contundente mensaje de respaldo. Después de semanas marcadas por los rumores en torno al delantero argentino y de las informaciones que han cuestionado su continuidad, el técnico del Atlético de Madrid ha dejado claro que el club sigue considerando al exjugador del Manchester City como la gran referencia del proyecto rojiblanco.

En declaraciones a ESPN, el entrenador argentino fue rotundo al definir el papel que ocupa Julián Álvarez dentro del equipo y la importancia que tiene para el presente y el futuro del Atlético de Madrid. "Es el jugador alrededor del cual, como club y como equipo, planeamos construir nuestro juego. Eso es lo que hemos estado haciendo desde que llegó, y esa sigue siendo nuestra forma de pensar".

Las declaraciones de Simeone llegan después de un periodo en el que el nombre de Julián Álvarez ha estado rodeado de especulaciones sobre su futuro. El atacante ha sido relacionado con el interés de algunos de los grandes clubes europeos y más especialmente el FC Barcelona, alimentando un debate que ha crecido durante las últimas semanas. Sin embargo, el técnico rojiblanco ha querido restar importancia a todo ese ruido mediático.

Un mensaje para aislarlo de los rumores

Simeone también explicó cuál cree que debe ser ahora la prioridad del internacional argentino, evitando que todas las informaciones que circulan puedan afectar a su rendimiento. "Su futuro, sobre todo, es el partido de mañana. Lo mejor que le puede pasar es que se enfoque en eso y no piense en todas estas historias que han salido, para que no le generen confusión. Las cosas se resolverán, como siempre ha sido en la vida".

Con estas palabras, el entrenador intenta proteger a uno de los futbolistas llamados a liderar tanto al Atlético de Madrid como a la selección argentina en una temporada de máxima exigencia.

💣🚨 MAJOR BREAKING - Diego Simeone breaks his silence about Julián Alvarez: "He's the player around whom, as a club and as a team, we plan to build our game. That's what we've been doing since he arrived, and that's still our way of thinking. His future, above all, is… pic.twitter.com/FTBRw0DyMG — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 3, 2026

El elogio de Simeone fue todavía más lejos cuando valoró el nivel que ha mostrado Julián Álvarez desde su llegada al Metropolitano. "Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético desde que llegó. Está indiscutiblemente entre los cinco mejores jugadores del mundo".

Se trata de una de las valoraciones más contundentes que ha realizado el técnico sobre uno de sus futbolistas en los últimos años y evidencia la confianza absoluta que deposita en el delantero argentino como líder del proyecto deportivo.

Elogios también a su comportamiento

Más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, Simeone quiso destacar la actitud que ha mantenido Julián Álvarez desde su incorporación al club. "Estamos muy contentos con su trabajo. No puedo decir nada más de lo que ya te he dicho porque se ha comportado de manera impecable como persona".

El entrenador considera que el delantero ha respondido siempre con profesionalidad pese a la presión que conlleva su condición de una de las grandes estrellas del equipo. Por último, Simeone deseó que Julián Álvarez pueda seguir demostrando su nivel con la camiseta de Argentina durante este parón internacional.

"Es un joven que siempre ha trabajado de la mejor manera posible por el bien del equipo. Ojalá, en esta etapa importante con la selección, pueda mostrar todo lo que es capaz de hacer".

Con estas declaraciones, Diego Simeone ha querido enviar un mensaje de tranquilidad tanto al futbolista como a la afición rojiblanca. El entrenador no solo ha descartado cualquier duda sobre la importancia de Julián Álvarez dentro del Atlético de Madrid, sino que lo ha situado como la piedra angular del proyecto deportivo, reafirmando públicamente una confianza absoluta en el delantero argentino pese a todos los rumores que han rodeado su nombre en las últimas semanas.