Unai Simón hace historia y bate el récord mundial de imbatibilidad de Walter Zenga

Unai Simón ya forma parte de la historia de los Mundiales. El guardameta de la selección española se ha convertido en el portero con la mayor racha de imbatibilidad de la Copa del Mundo tras alcanzar los 519 minutos consecutivos sin encajar un gol, superando así el histórico registro del italiano Walter Zenga, que permanecía intacto desde el Mundial de Italia 1990. El meta del Athletic Club logró la marca durante el triunfo de España por 3-0 frente a Austria en los dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, confirmando un hito que parecía inalcanzable durante más de tres décadas.

La actuación del portero español volvió a transmitir la seguridad que ha caracterizado sus últimos partidos con la selección. Aunque Austria no le exigió de forma constante, respondió con autoridad en las acciones en las que tuvo que intervenir, especialmente en varias salidas fuera del área y en balones comprometidos. Su serenidad también ha coincidido con un momento de debate en la portería española por la aparición de Joan García, aunque Luis de la Fuente ha mantenido siempre su confianza en Unai Simón.

Un récord que derriba a los grandes mitos

El récord no llegó de golpe, sino que fue construyéndose minuto a minuto durante el encuentro ante Austria. En apenas una hora de partido fue dejando atrás a algunos de los porteros más legendarios de la historia de los Mundiales.

Primero superó al inglés Gordon Banks, después al brasileño Emerson Leão y más tarde al italiano Gianluigi Buffon. Poco después dejó atrás al alemán Sepp Maier y se convirtió en el español con más minutos consecutivos sin recibir un gol en una Copa del Mundo al superar el registro de Iker Casillas. Más adelante adelantó al argentino Sergio Romero y al inglés Peter Shilton, hasta situarse a las puertas del récord absoluto.

Al finalizar el encuentro alcanzó los 519 minutos sin encajar un tanto y rebasó definitivamente los 517 minutos que Walter Zenga había establecido en Italia 1990, una marca que había permanecido vigente durante 36 años y que parecía destinada a perdurar mucho más tiempo.

Una racha iniciada en Catar

La imbatibilidad de Unai Simón comenzó en el Mundial de Catar 2022. El último futbolista que consiguió batirle fue el japonés Tanaka, que marcó en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos disputado por España frente a Japón.

Desde entonces, el guardameta español ha mantenido la portería a cero durante los 39 minutos restantes de aquel partido, los 120 minutos de la eliminatoria de octavos frente a Marruecos —sin contar la tanda de penaltis, que no computa para esta estadística— y los cuatro encuentros disputados por España en el actual Mundial: el empate sin goles frente a Cabo Verde, la victoria por 4-0 ante Arabia Saudí, el triunfo por 1-0 contra Uruguay y el 3-0 logrado frente a Austria.

Esta solidez defensiva también ha permitido a la selección completar una fase de grupos sin recibir ningún gol y mantener la portería imbatida en el cruce posterior, reforzando la imagen de seguridad del equipo.

También supera el récord de Casillas

Antes de alcanzar el récord mundial, Unai Simón ya había reescrito la historia de la selección española. Durante el mismo encuentro frente a Austria dejó atrás la marca nacional que pertenecía a Iker Casillas desde 2014.

El exportero del Real Madrid había acumulado 477 minutos consecutivos sin recibir un gol en los Mundiales, una racha construida entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Unai Simón ha elevado ahora ese registro hasta los 519 minutos y encadena cinco partidos consecutivos de un Mundial manteniendo su portería a cero: Marruecos, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay y Austria.

Días antes del encuentro, el propio Casillas ya había restado importancia a la posibilidad de perder su récord y aseguró que las marcas están para ser superadas, incluso afirmando que prefería que España llegara lejos en el torneo aunque Unai recibiera algún gol.

Confianza plena de Luis de la Fuente

El récord de Unai Simón también refleja la confianza que Luis de la Fuente ha depositado en él desde su llegada al banquillo de la selección. El seleccionador ha mantenido al guardameta como una de las piezas fijas del equipo y el portero ha respondido con actuaciones cada vez más sólidas.

Junto a futbolistas como Mikel Oyarzabal, autor de un nuevo doblete frente a Austria, o Pedro Porro, que también vio portería, Unai Simón se ha convertido en uno de los pilares de una España que avanza con firmeza en el Mundial.

Con este nuevo registro, el guardameta del Athletic no solo entra en la historia del fútbol español, sino también en la de la Copa del Mundo. Su marca de 519 minutos sin encajar un gol establece un nuevo récord absoluto de imbatibilidad en los Mundiales y deja atrás una referencia que llevaba 36 años vigente. Además, todavía tendrá la oportunidad de ampliar esa cifra en los próximos compromisos de España, aumentando un registro que ya figura entre los más difíciles de superar en la historia del torneo.