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Mundial de Fútbol 2026

El Mundial se rinde al 4 de julio: espectacular 250 aniversario de EEUU en Houston

La conmemoración patria incluyó el himno nacional antes del choque de octavos del Mundial de 2026 en el NRG Stadium de Houston.

Libertad Digital
La conmemoración patria incluyó el himno nacional antes del choque de octavos del Mundial de 2026 en el NRG Stadium de Houston.
Lona de Estados Unidos en el partido de octavos entre Canadá y Marruecos que conmemora el 250 aniversario de la nación. | EFE

Estados Unidos celebró este sábado, en el día festivo del 4 de julio, el 250 aniversario de su independencia con una lona especial en el campo del NRG Stadium de Houston en los prolegómenos del duelo de octavos de final del mundial 2026 entre Canadá y Marruecos.

Unos veinte minutos antes del pitido inicial, fijado a las 12:00 locales, una lona con el número 250 y barras y estrellas fue colocada en el centro del campo.

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Maia Rodríguez, miembro de la Guardia Ceremonial de la Armada de Estados Unidos, entonó el himno nacional estadounidense en un estadio ya casi completamente lleno.

"¡Feliz 4 de julio!", se leyó en las pantallas gigantes del estadio de Houston, con capacidad para 68.777 espectadores.

Marruecos y Canadá dan el pistoletazo de salida a los octavos de final del mundial 2026, que seguirán este mismo sábado en Filadelfia con el Paraguay-Francia.

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