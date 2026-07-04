El Mundial se rinde al 4 de julio: espectacular 250 aniversario de EEUU en Houston

Estados Unidos celebró este sábado, en el día festivo del 4 de julio, el 250 aniversario de su independencia con una lona especial en el campo del NRG Stadium de Houston en los prolegómenos del duelo de octavos de final del mundial 2026 entre Canadá y Marruecos.

Unos veinte minutos antes del pitido inicial, fijado a las 12:00 locales, una lona con el número 250 y barras y estrellas fue colocada en el centro del campo.

Maia Rodríguez, miembro de la Guardia Ceremonial de la Armada de Estados Unidos, entonó el himno nacional estadounidense en un estadio ya casi completamente lleno.

"¡Feliz 4 de julio!", se leyó en las pantallas gigantes del estadio de Houston, con capacidad para 68.777 espectadores.

Marruecos y Canadá dan el pistoletazo de salida a los octavos de final del mundial 2026, que seguirán este mismo sábado en Filadelfia con el Paraguay-Francia.