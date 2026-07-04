Inglaterra se desploma un 25% en sus opciones de ganar el Mundial y mira de reojo a Guardiola

Inglaterra ya está en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero las dudas siguen acompañando al combinado británico. El equipo de Tuchel sufrió mucho más de lo esperado para superar a la República Democrática del Congo. Los ‘Three Lions’ ya preparan su duelo ante México, aunque el rendimiento del equipo está dejando más sombras que luces. De hecho, El Simulador Pro de Betfair, una herramienta de análisis del potencial de cada país en este Mundial ve, como mucho, a Inglaterra llegando a cuartos. La que un día fue favorita a ganar este mundial se ha desplomado un 25% en sus opciones de campeonar. Ahora apenas le dan un 10% de opciones de ganar el título, por detrás de Francia, Argentina y España.

Una situación que ha colocado a Pep Guardiola como opción de futuro a ser seleccionador de Inglaterra. No es un runrún. Es una realidad. Según las estimaciones de Betfair, el técnico de Santpedor reúne un 18,1% de probabilidades de que su próximo destino sea el banquillo de los ‘Three Lions’, el porcentaje más alto entre todas las opciones que contempla el mercado. Un escenario que cobra especial relevancia en plena disputa del Mundial, cuando la figura de Tuchel vuelve a situarse en el centro del debate.

Pese a que Tuchel apenas lleva un año y medio al frente de la selección, en Inglaterra ya han comenzado las especulaciones. Las críticas previas al Mundial no ayudaron. Ahora continúan. Y el nombre de Pep aparece cada vez con más insistencia. La siguiente tabla muestra los principales destinos que baraja el mercado para el futuro de Pep Guardiola. Según las estimaciones de Betfair, la selección de Inglaterra es la opción más probable con un 18,1% de probabilidades, seguida muy de cerca por la selección italiana (16,8%).

Posición Próximo equipo de

Pep Guardiola % de ser el próximo equipo de Pep Guardiola según Betfair 1. Selección de Inglaterra 18,1% 2. Selección de Italia 16,8% 3. Selección de Brasil 10,7% 4. Bayern de Múnich 9,1% 5. Cualquier club de la MLS 7,4% 6. Selección de Argentina 5,9% 7. Selección de Francia 4,9% 8. PSG 3,5%

Inglaterra mira a Guardiola

Diez años. Una década. Y 20 títulos. Ese es el legado que deja Pep Guardiola tras poner fin a su etapa en el Manchester City. El técnico de Santpedor puso punto final a diez temporadas en Manchester y es libre para afrontar un nuevo desafío. Los mercados ya empiezan a señalar un destino favorito.

Según los vaticinios de Betfair, Inglaterra es la opción más probable para convertirse en el próximo equipo de Guardiola. La selección inglesa reúne un 18,1% de probabilidades de hacerse con sus servicios. Muy cerca aparece Italia, con un 16,8%. La Azzurra vuelve a buscar un nuevo rumbo después de quedarse fuera del Mundial por tercera edición consecutiva y Guardiola encaja como uno de los grandes nombres para liderar ese proyecto. Brasil completa el podio con un 10,7% de opciones. Carlo Ancelotti tiene contrato hasta 2030, pero el papel de la Canarinha en este Mundial puede ser decisivo para su futuro.

Eddie Howe y Jürgen Klopp, la competencia de Pep

Pep Guardiola no es el único nombre que aparece en las quinielas para dirigir a Inglaterra. Según Betfair, Eddie Howe es la principal alternativa al técnico catalán con un 13,6% de probabilidades. Muy cerca figura Jürgen Klopp, con un 9,8%, mientras que Mauricio Pochettino reúne un 7,4%. Aun así, Guardiola sigue siendo el favorito para convertirse en el próximo seleccionador inglés, con un 16,8% de opciones.

Más atrás aparecen otros nombres ligados al fútbol inglés como Lee Carsley (5,9%), Graham Potter (4,9%) o Frank Lampard (4,5%), mientras que alternativas más remotas como Carlo Ancelotti (3,4%), Gareth Southgate (2,8%), José Mourinho (1,7%) o Mikel Arteta (1,7%) completan la lista de candidatos que maneja el mercado.

La siguiente tabla muestra los principales candidatos a convertirse en el próximo seleccionador de Inglaterra según los pronósticos de Betfair. Pep Guardiola lidera los pronósticos con un 16,8% de opciones, seguido por Eddie Howe (13,6%) y Jürgen Klopp (9,8%). Los diez principales candidatos concentran el 72,5% de las probabilidades, mientras que el 27,5% restante se reparte entre el resto de técnicos.