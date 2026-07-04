Marruecos golea a una buena Canadá con un muro de Bono y dos asistencias de Brahim

El marcador final resultó excesivo para una Canadá que, durante buena parte del encuentro, fue mejor que su rival. Los norteamericanos afrontaban los primeros octavos de final mundialistas de su historia sin complejos y sometieron a Marruecos desde el pitido inicial con una presión asfixiante, intensidad en cada duelo y constantes llegadas al área.

Solo la figura de Yassine Bono evitó que el conjunto africano se viera por detrás en el marcador. El guardameta respondió con dos intervenciones de enorme mérito, especialmente en un mano a mano ante Tani Oluwaseyi, y sostuvo a una selección marroquí incómoda, imprecisa y que además perdió por lesión a Ismael Saibari antes del descanso.

El dominio canadiense, sin embargo, no encontró premio y el 0-0 con el que ambos equipos se marcharon a los vestuarios mantenía con vida a un Marruecos que apenas había generado peligro.

La pizarra de Ouahbi rompe el partido

El encuentro cambió por completo tras el descanso. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Mohamed Ouahbi encontró la solución en una acción ensayada.

OUNAHI DICE QUE ESTO SE HA ACABADO. OUNAHI DICE QUE MARRUECOS ES DE CUARTOS DE FINAL 🇲🇦 La magia la pone Brahim... la sentencia, el '8' de los Leones del Atlas 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HCqKVNeGsn — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

Achraf Hakimi ejecutó en corto una falta lateral y el balón llegó a la frontal, donde Azzedine Ounahi apareció completamente libre para conectar un disparo ajustado al palo imposible para Maxime Crépeau.

El gol castigó a una Canadá que hasta ese momento había hecho méritos para adelantarse y confirmó una de las grandes virtudes de Marruecos: su capacidad para convertir en oro prácticamente cada ocasión de la que dispone.

Bono sostuvo y Ounahi sentenció

Lejos de lanzarse al ataque, Marruecos dio un paso atrás y esperó su oportunidad. Canadá monopolizó el balón, buscó el empate con insistencia y volvió a encontrarse con un Bono decisivo, que respondió cuando Buchanan puso a prueba sus reflejos desde la frontal.

Mientras los canadienses acumulaban centros y córners sin encontrar rematador, el conjunto africano aguardaba el momento para salir al contragolpe.

Ese instante llegó en el minuto 82. Brahim Díaz condujo con calidad una transición rápida, esperó el momento justo y asistió a Ounahi, que definió con un potente disparo para firmar su doblete y dejar prácticamente resuelto el encuentro.

Rahimi puso el broche

Con Canadá completamente volcada y dejando espacios, Marruecos encontró autopistas para correr. Rahimi avisó primero con un cabezazo al larguero y, ya en el tiempo añadido, culminó otra asistencia de Brahim Díaz para establecer el definitivo 3-0.

El resultado fue demasiado severo para una selección canadiense que compitió de tú a tú durante muchos minutos, pero terminó pagando su falta de acierto y la enorme eficacia de un rival que volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Marruecos ya espera rival

La selección de Mohamed Ouahbi se convierte así en la primera clasificada para los cuartos de final del Mundial. Los marruequíes aguardan ahora al vencedor del duelo entre Francia y Paraguay con la confianza de un equipo que sabe sufrir, defender y golpear en el momento preciso.

Sin necesidad de dominar el partido, Marruecos volvió a imponer su personalidad. Cuando peor lo estaba pasando apareció Bono; cuando tuvo la ocasión, apareció Azzedine Ounahi. Y cuando Canadá ya había entregado todas sus fuerzas, Rahimi cerró una victoria tan contundente como pragmática.