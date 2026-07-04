Un gol de Jhon Arias mete a Colombia en octavos del Mundial ante una inoperante Ghana

La selección de Colombia se quedó con el último billete a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar este viernes por la mínima a Ghana. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo logró el pase gracias a una solitaria diana de Jhon Arias en la primera mitad, en un encuentro sin grandes alardes pero dominado con tranquilidad por los sudamericanos. Tras este resultado, el combinado nacional se cita con Suiza en la siguiente ronda del torneo que organizan de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo colombiano no necesitó exhibir su mejor versión para deshacerse de un rival completamente inofensivo. De hecho, el conjunto africano se despidió del campeonato internacional sin haber logrado disparar a puerta en todo el encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas. A pesar de las dudas en el juego y de la suplencia de hombres clave como James Rodríguez tras el descanso, la solidez del bloque cafetero fue suficiente para sellar la clasificación.

El único tanto del choque llegó superado el cuarto de hora, después de un inicio de partido muy accidentado. Ambos equipos sufrieron reveses físicos tempranos, con las lesiones de Jhon Córdoba en el lado sudamericano y de Marvin Senaya en la escuadra africana. Sin embargo, Colombia supo asentarse con mayor rapidez sobre el terreno de juego. La obligada entrada de Luis Suárez resultó ser un revulsivo inmejorable; el delantero peleó con garra un balón dividido y sirvió el centro que culminó con el decisivo remate de Arias.

La ventaja en el marcador relajó ligeramente el ímpetu de los de Néstor Lorenzo. En ese tramo, Ghana intentó conectar en la parcela ofensiva con jugadores como Iñaki Williams y Antoine Semenyo, pero su escaso peligro se limitó a un disparo desviado de Thomas Partey en el primer minuto del choque. Por su parte, a la delantera sudamericana le faltó puntería, especialmente en las botas de Luis Díaz, mientras que James Rodríguez no logró imponer su ritmo habitual y terminó siendo sustituido en el entretiempo por un Juan Fernando Quintero que aportó frescura y chispa.

Tras el paso por los vestuarios, la reanudación devolvió el dominio al conjunto americano, aunque persistió su incapacidad para sentenciar el choque. Gustavo Puerta y Dávinson Sánchez perdonaron una clara doble ocasión que habría aportado tranquilidad. Minutos más tarde, la ansiedad se apoderó de Luis Díaz, quien vio cómo se le anulaba un tanto por fuera de juego y, poco después, desperdició un claro mano a mano estrellando el esférico en el cuerpo del guardameta rival. Ante la corta ventaja, el técnico Carlos Queiroz introdujo cambios en una Ghana inoperante pero viva en el electrónico.

En la recta final del encuentro, la responsabilidad creativa recayó sobre Quintero. El centrocampista dotó a su equipo de la pausa y la capacidad necesarias para superar la débil presión ejercida por unas Estrellas Negras que se despidieron del campeonato sin ofrecer resistencia. Con el pitido final del colegiado francés Clément Turpin, el combinado nacional confirmó su pase. Ahora afrontarán un exigente duelo frente al combinado helvético, donde parten como favoritos para alcanzar los cuartos de final, igualando así su techo histórico logrado en la edición del año 2014.