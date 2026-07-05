Escándalo en el Mundial: la FIFA perdona a Balogun y Trump agradece la decisión

La FIFA ha protagonizado una de las decisiones más controvertidas del mundial 2026 al dejar sin efecto, de manera provisional, la suspensión que debía cumplir el delantero estadounidense Folarin Balogun tras ser expulsado en el partido ante Bosnia-Herzegovina. La resolución permitirá al atacante disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica y ha generado una oleada de críticas por el tratamiento excepcional de un castigo que, según la normativa del torneo, conlleva automáticamente un partido de sanción.

Balogun vio la tarjeta roja directa en el minuto 64 del encuentro de dieciseisavos tras una dura entrada sobre el defensa bosnio Tarik Muharemovic, al que pisó el tobillo en una acción considerada inicialmente como juego brusco grave. En circunstancias normales, la expulsión implicaba perderse el siguiente compromiso del torneo y, además, el reglamento establece que este tipo de sanciones no pueden ser recurridas por las selecciones participantes.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA recurrió al artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la aplicación de la sanción durante un periodo de prueba de un año. De este modo, Balogun podrá jugar ante Bélgica, aunque si durante ese plazo vuelve a cometer una infracción de gravedad similar, la suspensión quedará reactivada además de cualquier nueva sanción que pudiera recibir.

Una medida excepcional

La decisión ha sorprendido tanto por el fondo como por el momento elegido. Aunque el artículo 27 permite suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria, su utilización es muy poco frecuente en grandes competiciones internacionales. Uno de los precedentes más conocidos afectó a Cristiano Ronaldo, cuya sanción de tres partidos fue parcialmente suspendida en circunstancias similares, aunque fuera del contexto de una fase final mundialista.

La resolución supone un importante alivio para el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, que podrá contar con su máximo referente ofensivo en un partido decisivo. Balogun suma tres goles en el campeonato y su presencia modifica por completo el potencial ofensivo de Estados Unidos frente a una Bélgica que ya preparaba el encuentro sin el delantero.

Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP ( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/rHJRnc8hto — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026

Trump entra en escena

La polémica adquirió una dimensión política pocos minutos después de hacerse pública la resolución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión a través de su red social Truth Social con un breve mensaje en el que agradeció a la FIFA haber "hecho lo correcto" y haber corregido lo que calificó como "una gran injusticia".

El mensaje volvió a poner el foco sobre la estrecha relación que mantienen Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una cercanía que en los últimos meses ya había generado comentarios dentro del mundo del fútbol. La reacción del mandatario estadounidense alimentó aún más un debate que ya cuestionaba la oportunidad de modificar una sanción automática en pleno desarrollo del torneo.

Un precedente que genera debate

La decisión ha provocado reacciones encontradas entre aficionados, analistas y antiguos futbolistas. Mientras algunos consideran que la acción de Balogun fue fortuita y que la sanción resultó excesiva, otros entienden que el problema no radica tanto en la expulsión como en la forma en que la FIFA ha decidido actuar una vez impuesta.

Con el delantero disponible, Estados Unidos afrontará ahora los octavos de final con su máximo goleador sobre el terreno de juego. El vencedor del duelo frente a Bélgica se enfrentará en cuartos de final al ganador del choque entre España y Portugal, aunque el debate sobre la actuación de la FIFA promete prolongarse mucho más allá del pitido final.