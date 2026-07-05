Mbappé mete a Francia en cuartos tras sufrir ante Paraguay

La selección de Francia se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 0-1 a Paraguay en el Lincoln Financial Field de Filadelfia –Estados Unidos–. Un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 70 decidió un encuentro muy igualado, en el que el conjunto de Didier Deschamps tuvo que trabajar hasta el final para superar el sólido planteamiento defensivo de la selección paraguaya.

Francia, campeona del mundo en 2018 y subcampeona en Catar 2022, se enfrentará ahora a Marruecos, en una reedición de la semifinal disputada hace cuatro años.

Paraguay frena a Francia durante una hora

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro volvió a exhibir la fortaleza defensiva que ya le permitió eliminar a Alemania en la ronda anterior. Bajo un intenso calor, con temperaturas cercanas a los 38 grados, Paraguay cerró espacios y apenas concedió opciones a una Francia que no encontró la fluidez habitual en ataque.

Ni Ousmane Dembélé, ni Bradley Barcola, ni Michael Olise lograron romper el entramado defensivo sudamericano. Tampoco Mbappé encontró espacios ante la estrecha vigilancia de la zaga paraguaya. De hecho, los franceses llegaron al descanso sin realizar un solo disparo entre los tres palos, mientras Paraguay apenas inquietó la portería defendida por Mike Maignan.

Los de Deschamps intentaron abrir el campo con centros laterales y disparos lejanos, aunque sin éxito ante una selección paraguaya muy ordenada, con Matías Galarza y Andrés Cubas liderando el trabajo defensivo.

Doué cambió el partido

El encuentro comenzó a inclinarse a favor de Francia con la entrada desde el banquillo de Désiré Doué. El futbolista del París Saint-Germain aportó velocidad y desequilibrio en los metros finales y terminó siendo decisivo.

Poco antes, Manu Koné había obligado al portero Orlando Gill a intervenir con un potente disparo desde fuera del área, la primera gran ocasión francesa.

La acción que decidió el encuentro llegó en el minuto 70. Doué encaró dentro del área y provocó una acción que el árbitro señaló inicialmente tras revisar la jugada con ayuda del VAR. Mbappé transformó el penalti para establecer el 0-1. El delantero del Real Madrid alcanzó así su séptimo gol en el torneo, consolidándose entre los máximos goleadores del Mundial.

NO SE IBA A PONER NERVIOSO... 🇫🇷 Mbappé adelanta a Francia frente a Paraguay #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/esQTZlZLRp — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

Sufrimiento hasta el final

Lejos de sentenciar el partido, Francia tuvo que afrontar un tramo final de máxima tensión. Mbappé dispuso de varias ocasiones para ampliar la ventaja, pero se encontró con tres intervenciones de mérito de Orlando Gill, uno de los jugadores más destacados del encuentro.

Paraguay, pese al desgaste físico y a las lesiones de Omar Alderete y Julio Enciso, buscó el empate en los últimos minutos y obligó a la selección francesa a defender con intensidad.

Finalmente, Francia resistió la presión paraguaya y certificó su presencia en los cuartos de final, donde se medirá a Marruecos en busca de un puesto entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.