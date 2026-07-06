Así fue la aparatosa lesión de Jordan Henderson en plena celebración de Inglaterra

La selección de Inglaterra certificó su pase a cuartos de final tras vencer a México 2-3. Bellingham anotó un doblete y el tercer tanto inglés llevó la firma de Harry Kane desde los once metros. Los de Aguirre recortaron distancias, pero no supieron aprovechar la superioridad numérica que tuvieron durante más de cuarenta minutos.

El final del partido provocó la alegría de todos los ingleses, pero tuvo una nota negativa para Jordan Henderson. El equipo se dirigió a celebrar con la afición presente en el Estadio Azteca y entonaron Wonderwall de Oasis al unísono. Al terminar, regresaron al terreno de juego saltando por encima de la valla de publicidad. Fue en ese momento cuando el centrocampista se cayó de forma aparatosa sobre su brazo.

Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU — 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026

Sus compañeros le rodearon e inmediatamente acudieron las asistencias médicas. Henderson abandonó el campo en camilla con dirección al hospital. Ante los micrófonos, Tuchel mostró su preocupación: "Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca; es una lesión seria", explicó el técnico alemán que dirige a Inglaterra.

"No es buena señal. Ahora tenemos las bajas de un defensa con una tarjeta roja y a Jordan, que se cayó y se ha lesionado en la muñeca. Pinta muy mal", señaló. Por el momento, no se conoce más sobre la gravedad de la lesión. En lo que va de Mundial tan solo ha jugado seis minutos ante Panamá.