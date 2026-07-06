La Copa del Mundo de 2026 ha entrado en una dimensión de absoluto caos institucional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra bajo una presión sin precedentes tras destaparse un presunto trato de favor que amenaza con herir de muerte la credibilidad del torneo. La polémica estalló tras la decisión del Comité Disciplinario de retirar la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, permitiéndole jugar hoy el crucial partido de octavos de final contra Bélgica. Sin embargo, la bomba definitiva saltó cuando el diario The New York Times reveló el verdadero detonante del indulto: una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino.

Las reacciones en el fútbol europeo no se han hecho esperar, lideradas por una contundente declaración de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Su presidente, Bernd Neuendorf, ha exigido de manera categórica que el máximo mandatario de la FIFA dé la cara para aclarar el presunto tráfico de influencias del inquilino de la Casa Blanca.

"La FIFA debe abordar rápidamente las informaciones que apuntan a que la decisión de suspender la tarjeta roja contra Balogun fue precedida por una llamada telefónica entre Donald Trump y Gianni Infantino", declaró Neuendorf. "La impresión de que ha habido una influencia política activa en el deporte debe disiparse de forma rápida y definitiva. La integridad de la competición y la credibilidad de la FIFA están en juego".

En el ojo del huracán, las partes implicadas no han mostrado ningún tipo de rubor. El propio Donald Trump celebró abiertamente la resolución en su red Truth Social, agradeciendo a la FIFA "por hacer lo correcto" y corregir lo que consideraba "una gran injusticia".

Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP ( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/rHJRnc8hto — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026

En la misma línea se mantuvo el seleccionador de EEUU, Mauricio Pochettino, quien blindó a su estrella afirmando que "ser más justo que esto es imposible" porque, a su juicio, el "99,9 por ciento" del planeta consideró injusta la expulsión ante Bosnia.

Bélgica estudia medidas legales

En el epicentro del perjuicio deportivo se encuentra la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), que se declaró "asombrada" por una medida que tachan de arbitraria y que rompe las reglas establecidas para el resto de las selecciones. El delantero del Mónaco y máximo goleador estadounidense (con 3 tantos) fue expulsado con roja directa ante Bosnia y Herzegovina por un duro pisotón sobre Tarek Muharemovic.

Aunque la FIFA se escuda en el artículo 27 de su Código Disciplinario —que faculta al comité a suspender la ejecución de una sanción bajo un periodo de prueba—, la Federación Belga ha emitido un demoledor comunicado rebatiendo la base jurídica. Una suspensión automática violada, ya que la RBFA recuerda que el artículo 66.4 del propio código y el artículo 10.5 del Reglamento del Mundial especifican que una roja directa implica la suspensión automática para el siguiente partido. El incumplimiento de circulares, ya que dicha norma de automatismo fue reafirmada en la Circular n.º 16 enviada a todas las selecciones el pasado 12 de mayo de 2026. Con todo, el organismo belga confirmó que "está estudiando todas las opciones posibles" para impugnar este indulto y salvaguardar el juego limpio.

"Balogun Gate"

La indignación se refleja con virulencia en los medios de comunicación de Bruselas, donde los titulares de este lunes no tienen piedad con el organismo deportivo, tildándolo directamente de "Balogun Gate".

Frédéric Larsimont, analista del prestigioso diario Le Soir, arremetió duramente en su columna: "Al levantar la suspensión al máximo goleador de la selección estadounidense... esta institución, no tan venerable, acaba de poner su imparcialidad en venta. El beneficiario no es un sustituto de Nueva Zelanda, Curazao ni Cabo Verde. Es la principal arma ofensiva del país anfitrión".

Por su parte, desde la radiotelevisión pública RTBF, el comentarista Vicente Langendries calificó la situación de "colmo del absurdo y de la vergüenza", concluyendo con un irónico juego de palabras sobre el lema de campaña de Trump: "¡Hagamos grande a Bélgica de nuevo!" (Make Belgium Great Again).

Duro comunicado de la UEFA

La UEFA ha emitido un duro comunicado en el que califica de "incomprensible, injustificable y sin precedentes" la decisión de la FIFA de suspender provisionalmente la sanción de un partido al jugador Folarin Balogun tras recibir una tarjeta roja. El organismo europeo considera que se ha cruzado una "línea roja", ya que la suspensión automática tras una expulsión es una norma estricta y no opcional que ya han cumplido de forma regular otros futbolistas en el mismo torneo.

Para la UEFA, esta medida pone en riesgo la integridad y credibilidad del fútbol, ya que rompe el principio de que el deporte debe regirse siempre por las mismas leyes de forma justa y transparente. Asimismo, advierte de que la decisión sienta un precedente muy peligroso que obligará a dar un trato igualitario a situaciones similares en el futuro, lo cual perjudicará la competición y generará un impacto negativo en todo el deporte a nivel global.