Los mejores memes del escándalo de Trump y la FIFA

1 / 16

La tarjeta roja de la discordia

El jugador de Estados Unidos Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa en los dieciseisavos de final frente a Bosnia por un flagrante pisotón por detrás directo al tobillo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos y amigo personal del presidente de la FIFA Gianni Infantino, pidió expresamente una revisión de la expulsión y la FIFA, en una decisión insólita y vergonzosa, decidió retirar la tarjeta roja por lo que Balogun estará disponible para medirse en octavos de final a Bélgica.Una decisión que ha provocado una oleada de protestas y quejas -muchos aseguran que el Mundial ya está manchado- y también de memes, los mejores los recogemos en Libertad Digital.