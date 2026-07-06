Los mejores memes del escándalo de Trump y la FIFA
La clamorosa tarjeta roja directa que vio el estadounidense Balogun ha sido retirada tras la petición expresa de revisión de Trump a Infantino levantando una enorme polémica Mundial.
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La tarjeta roja de la discordia
El jugador de Estados Unidos Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa en los dieciseisavos de final frente a Bosnia por un flagrante pisotón por detrás directo al tobillo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos y amigo personal del presidente de la FIFA Gianni Infantino, pidió expresamente una revisión de la expulsión y la FIFA, en una decisión insólita y vergonzosa, decidió retirar la tarjeta roja por lo que Balogun estará disponible para medirse en octavos de final a Bélgica.Una decisión que ha provocado una oleada de protestas y quejas -muchos aseguran que el Mundial ya está manchado- y también de memes, los mejores los recogemos en Libertad Digital.
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