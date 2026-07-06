Mbappé responde a los ataques racistas de la senadora de Paraguay: "Es una mujer despreciable"

La eliminación de la selección de Paraguay a manos de la Francia de Deschamps en el Mundial de fútbol ha tenido una protagonista inesperada: Celeste Amarilla, conocida por sus polémicas en redes sociales. La senadora paraguaya dedicó varios insultos al capitán galo, entre ellos algunos racistas. "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada", escribió.

Tras el revuelo, Mbappé utilizó sus plataformas para defenderse a través de un contundente comunicado. "Señora Celeste Amarilla, es usted una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", comienza.

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", publicó en su cuenta de X.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

En otro de sus mensajes, Celeste Amarilla escribió: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

La respuesta del portero paraguayo Orlando Gill, al que supuestamente humilló Mbappé tras el pitido final, fue muy diferente, y este mismo lunes aseguró que no guarda "ningún rencor". "La verdad, no tengo ningún rencor hacia él. Al contrario, solamente quería, como dije el otro día, quería felicitarlo", indicó a varios periodistas durante su llegada a Paraguay junto a varios de sus compañeros y al cuerpo técnico que encabeza el argentino Gustavo Alfaro.

"No le deseo mal nunca a nadie; al contrario, toda la suerte del mundo", añadió el guardameta. Asimismo, reconoció que "por un momento de calentura" lanzó el balón a la espalda del delantero del conjunto francés después de que no le diera la mano. "Uno no dimensiona lo que hace. Después ya en frío dije: ¿Por qué hice eso?", comentó, entre risas, Gill, que desde 2024 milita en el club argentino San Lorenzo de Almagro.