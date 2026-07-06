Mbappé responde a los ataques racistas de la senadora de Paraguay: "Es una mujer despreciable"

La eliminación de la selección de Paraguay a manos de la Francia de Deschamps en el Mundial de fútbol ha tenido una protagonista inesperada: Celeste Amarilla, conocida por sus polémicas en redes sociales. La senadora paraguaya dedicó varios insultos al capitán galo, entre ellos algunos racistas. "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada", escribió.
Tras el revuelo, Mbappé utilizó sus plataformas para defenderse a través de un contundente comunicado. "Señora Celeste Amarilla, es usted una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", comienza.
"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", publicó en su cuenta de X.
En otro de sus mensajes, Celeste Amarilla escribió: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".
La respuesta del portero paraguayo Orlando Gill, al que supuestamente humilló Mbappé tras el pitido final, fue muy diferente, y este mismo lunes aseguró que no guarda "ningún rencor". "La verdad, no tengo ningún rencor hacia él. Al contrario, solamente quería, como dije el otro día, quería felicitarlo", indicó a varios periodistas durante su llegada a Paraguay junto a varios de sus compañeros y al cuerpo técnico que encabeza el argentino Gustavo Alfaro.
"No le deseo mal nunca a nadie; al contrario, toda la suerte del mundo", añadió el guardameta. Asimismo, reconoció que "por un momento de calentura" lanzó el balón a la espalda del delantero del conjunto francés después de que no le diera la mano. "Uno no dimensiona lo que hace. Después ya en frío dije: ¿Por qué hice eso?", comentó, entre risas, Gill, que desde 2024 milita en el club argentino San Lorenzo de Almagro.