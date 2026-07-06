Merino vuelve a aparecer en el momento decisivo para meter a España en cuartos

Nadie dijo que iba a ser fácil. Y mucho menos ante Portugal, una selección acostumbrada a vivir en el alambre y que lleva dos décadas compitiendo con la personalidad que le ha transmitido Cristiano Ronaldo. Pero España ha aprendido a sufrir, a esperar su momento y, sobre todo, a creer hasta el último instante. Cuando el reloj ya parecía encaminado hacia la prórroga, apareció de nuevo Mikel Merino. Como hace dos años ante Alemania en la Eurocopa 2024, el centrocampista navarro del Arsenal, convertido casi en delantero, emergió en el instante decisivo para firmar el 0-1, eliminar a los lusos y clasificar a la selección española para los cuartos del Mundial de EEUU, México y Canadá.

Fue un triunfo trabajado, de enorme madurez competitiva y también de paciencia. Porque España fue mejor durante la mayor parte del encuentro, especialmente en una primera mitad en la que monopolizó el balón, gobernó el centro del campo y generó suficientes ocasiones como para haber sentenciado mucho antes un duelo que terminó resolviendo cuando ya parecía condenada a otros 30 minutos más. Hubiera sido muy injusto, la verdad sea dicha.

Portugal nunca perdió la compostura, pero tampoco consiguió discutir demasiado tiempo el mando de una selección española que volvió a exhibir una personalidad impropia de un equipo tan joven. Luis de la Fuente acertó en el planteamiento y también en los cambios. Ferran Torres y Merino, dos de los hombres que saltaron desde el banquillo, acabaron fabricando la jugada que mantiene vivo el sueño mundialista.

Rodri recupera el trono

Las grandes eliminatorias casi siempre se deciden en las áreas -vaya el topicazo futbolístico por delante-, pero antes hay que conquistar el centro del campo. Y ahí España encontró un argumento incontestable: Rodri Hernández. El Balón de Oro firmó probablemente su actuación más convincente desde que regresó de la grave lesión de rodilla que sufrió hace casi dos años. Durante muchos meses había convivido con las dudas sobre su estado físico y con las críticas a un rendimiento muy alejado del que le convirtió en el mejor centrocampista del mundo. En Dallas volvió a parecerse a aquel futbolista que gobernaba partidos sin necesidad de levantar la voz.

Cada recuperación servía para instalar a España en campo rival. Cada pase encontraba al compañero mejor situado. Y cada decisión transmitía la serenidad que reclamaba un partido en el que el mínimo error podía costar un billete de vuelta a casa.

A su alrededor apareció un muy buen Dani Olmo. El jugador barcelonista volvió a convertirse en el futbolista capaz de romper líneas con un solo toque, enlazando continuamente con los hombres de ataque mientras Pedri, bastante más discreto que sus compañeros de la medular, volvía a dejar la sensación de estar lejos de su mejor versión en este campeonato. España movía el balón con criterio, encontraba espacios entre líneas y obligaba a Portugal a correr detrás de la pelota. Sólo faltaba acertar en los metros finales.

La primera ocasión clara llegó muy pronto. Dani Olmo filtró un pase magnífico para Mikel Oyarzabal, que rompió al espacio y se quedó completamente solo delante de Diogo Costa. El delantero de la Real Sociedad, infalible hasta ahora en el torneo, cruzó demasiado el disparo y vio cómo el balón se marchaba incomprensiblemente fuera cuando el 0-1 parecía inevitable. No fue la única oportunidad desperdiciada.

Lamine Yamal encontró por fin un pequeño resquicio a la espalda de Nuno Mendes tras un excelente envío de Rodri, pero volvió a evidenciar el pequeño 'debe' que está acompañando su Mundial: la definición. Su disparo, demasiado centrado, permitió lucirse a Diogo Costa. A continuación llegó la mejor parada del partido. Álex Baena armó un potente disparo buscando la escuadra y el meta portugués respondió con una espectacular estirada a mano cambiada para evitar el primer gol español. España acumulaba méritos y Portugal sobrevivía.

Portugal despierta... y aparece Unai Simón

La superioridad española no evitó que el partido mantuviera ese aroma permanente de peligro que siempre acompaña a las grandes selecciones. Portugal apenas necesitaba enlazar dos pases para acercarse al área de Unai Simón. Cristiano Ronaldo, ya muy lejos del futbolista que dominaba los partidos desde cualquier rincón del campo, sigue siendo un delantero capaz de alterar el pulso de cualquier defensa con un simple movimiento. Vivía prácticamente instalado dentro del área esperando su oportunidad.

Y estuvo muy cerca de encontrarla. Joao Félix cabeceó primero y obligó a Unai Simón a reaccionar con el hombro. El rechace cayó a Cristiano, que remató de forma acrobática encontrándose de nuevo con la magnífica intervención del guardameta español. Fue el primer gran aviso portugués. El segundo llegó poco antes del descanso y heló la sangre de toda la expedición española. Nuno Mendes recogió un balón en la frontal tras un córner, conectó un potente disparo que desvió ligeramente Pedro Porro y el balón terminó estrellándose violentamente contra el larguero.

España había sido muy superior durante los primeros 35 minutos, pero Portugal recordaba con dos acciones que cualquier despiste podía resultar letal. La eliminatoria seguía completamente abierta.