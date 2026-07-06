Merino vuelve a aparecer en el momento decisivo para meter a España en cuartos

Nadie dijo que iba a ser fácil. Y mucho menos ante Portugal, una selección acostumbrada a vivir en el alambre y que lleva dos décadas compitiendo con la personalidad que le ha transmitido Cristiano Ronaldo. Pero España ha aprendido a sufrir, a esperar su momento y, sobre todo, a creer hasta el último instante. Cuando el reloj ya parecía encaminado hacia la prórroga, apareció de nuevo Mikel Merino. Como hace dos años ante Alemania en la Eurocopa 2024, el centrocampista navarro del Arsenal, convertido casi en delantero, emergió en el instante decisivo para firmar el 0-1, eliminar a los lusos y clasificar a la selección española para los cuartos del Mundial de EEUU, México y Canadá.
Fue un triunfo trabajado, de enorme madurez competitiva y también de paciencia. Porque España fue mejor durante la mayor parte del encuentro, especialmente en una primera mitad en la que monopolizó el balón, gobernó el centro del campo y generó suficientes ocasiones como para haber sentenciado mucho antes un duelo que terminó resolviendo cuando ya parecía condenada a otros 30 minutos más. Hubiera sido muy injusto, la verdad sea dicha.
Portugal nunca perdió la compostura, pero tampoco consiguió discutir demasiado tiempo el mando de una selección española que volvió a exhibir una personalidad impropia de un equipo tan joven. Luis de la Fuente acertó en el planteamiento y también en los cambios. Ferran Torres y Merino, dos de los hombres que saltaron desde el banquillo, acabaron fabricando la jugada que mantiene vivo el sueño mundialista.
Rodri recupera el trono
Las grandes eliminatorias casi siempre se deciden en las áreas -vaya el topicazo futbolístico por delante-, pero antes hay que conquistar el centro del campo. Y ahí España encontró un argumento incontestable: Rodri Hernández. El Balón de Oro firmó probablemente su actuación más convincente desde que regresó de la grave lesión de rodilla que sufrió hace casi dos años. Durante muchos meses había convivido con las dudas sobre su estado físico y con las críticas a un rendimiento muy alejado del que le convirtió en el mejor centrocampista del mundo. En Dallas volvió a parecerse a aquel futbolista que gobernaba partidos sin necesidad de levantar la voz.
Cada recuperación servía para instalar a España en campo rival. Cada pase encontraba al compañero mejor situado. Y cada decisión transmitía la serenidad que reclamaba un partido en el que el mínimo error podía costar un billete de vuelta a casa.
A su alrededor apareció un muy buen Dani Olmo. El jugador barcelonista volvió a convertirse en el futbolista capaz de romper líneas con un solo toque, enlazando continuamente con los hombres de ataque mientras Pedri, bastante más discreto que sus compañeros de la medular, volvía a dejar la sensación de estar lejos de su mejor versión en este campeonato. España movía el balón con criterio, encontraba espacios entre líneas y obligaba a Portugal a correr detrás de la pelota. Sólo faltaba acertar en los metros finales.
La primera ocasión clara llegó muy pronto. Dani Olmo filtró un pase magnífico para Mikel Oyarzabal, que rompió al espacio y se quedó completamente solo delante de Diogo Costa. El delantero de la Real Sociedad, infalible hasta ahora en el torneo, cruzó demasiado el disparo y vio cómo el balón se marchaba incomprensiblemente fuera cuando el 0-1 parecía inevitable. No fue la única oportunidad desperdiciada.
Lamine Yamal encontró por fin un pequeño resquicio a la espalda de Nuno Mendes tras un excelente envío de Rodri, pero volvió a evidenciar el pequeño 'debe' que está acompañando su Mundial: la definición. Su disparo, demasiado centrado, permitió lucirse a Diogo Costa. A continuación llegó la mejor parada del partido. Álex Baena armó un potente disparo buscando la escuadra y el meta portugués respondió con una espectacular estirada a mano cambiada para evitar el primer gol español. España acumulaba méritos y Portugal sobrevivía.
Portugal despierta... y aparece Unai Simón
La superioridad española no evitó que el partido mantuviera ese aroma permanente de peligro que siempre acompaña a las grandes selecciones. Portugal apenas necesitaba enlazar dos pases para acercarse al área de Unai Simón. Cristiano Ronaldo, ya muy lejos del futbolista que dominaba los partidos desde cualquier rincón del campo, sigue siendo un delantero capaz de alterar el pulso de cualquier defensa con un simple movimiento. Vivía prácticamente instalado dentro del área esperando su oportunidad.
Y estuvo muy cerca de encontrarla. Joao Félix cabeceó primero y obligó a Unai Simón a reaccionar con el hombro. El rechace cayó a Cristiano, que remató de forma acrobática encontrándose de nuevo con la magnífica intervención del guardameta español. Fue el primer gran aviso portugués. El segundo llegó poco antes del descanso y heló la sangre de toda la expedición española. Nuno Mendes recogió un balón en la frontal tras un córner, conectó un potente disparo que desvió ligeramente Pedro Porro y el balón terminó estrellándose violentamente contra el larguero.
España había sido muy superior durante los primeros 35 minutos, pero Portugal recordaba con dos acciones que cualquier despiste podía resultar letal. La eliminatoria seguía completamente abierta.
El portento de Nuno Mendes y el despertar de España
Tras el paso por vestuarios el escenario cambió ligeramente. Portugal dio un paso al frente, adelantó unos metros la presión y consiguió que España ya no gobernara el balón con la misma comodidad. Roberto Martínez entendió que no podía seguir esperando y buscó que Vitinha y João Neves entraran más en contacto con la pelota, mientras Pedro Neto y João Félix trataban de acelerar cada transición. España, sin embargo, jamás perdió el equilibrio. Si el dominio ya no era tan abrumador, sí seguía transmitiendo una sensación de mayor control. Portugal se acercaba, pero casi siempre a impulsos, sin continuidad, mientras los actuales campeones de Europa seguían elaborando con paciencia, convencidos de que la ocasión, y el gol, acabaría llegando.
Gran parte del mérito seguía teniendo un Nuno Mendes descomunal. El lateral izquierdo del PSG volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo en su puesto. Secó durante muchos minutos a Lamine Yamal, ganó prácticamente todos los duelos individuales y, además, fue una amenaza constante cada vez que se incorporó al ataque. Su despliegue físico parecía inagotable. Pero el fútbol no entiende de méritos. En una de las pocas acciones en las que Lamine consiguió superarle en el uno contra uno, el jugador del PSG sintió un pinchazo muscular que le obligó a abandonar el terreno de juego. Su sustitución cambió el guion del partido.
España encontró entonces un filón por la banda derecha. Lamine comenzó a recibir con más espacio, Ferran Torres aportó frescura desde el banquillo y Portugal empezó a retroceder unos metros, consciente de que el partido volvía a inclinarse hacia la portería de Diogo Costa.
De la Fuente vuelve a acertar
Y es que hay entrenadores que cambian partidos desde la pizarra. Otros lo hacen desde el banquillo. Luis de la Fuente volvió a demostrar que posee un instinto especial para detectar cuándo necesita un encuentro una cara distinta. El seleccionador dio entrada a Ferran buscando algo más que profundidad. Quería movilidad, inteligencia entre líneas y alguien capaz de interpretar los espacios que empezaban a aparecer entre los centrales portugueses. Poco después llegó el turno de Mikel Merino, un futbolista al que el riojano ha defendido incluso cuando las lesiones parecían haber frenado su progresión.
No era una apuesta cualquiera. Merino apenas había podido competir con continuidad durante buena parte del año por culpa de una lesión en el pie que le mantuvo varios meses alejado de los terrenos de juego. Mientras muchos dudaban de su presencia en la lista mundialista, De la Fuente nunca dejó de confiar en él. "Iría a buscarle a su casa y me lo llevaría en brazos", llegó a decir antes del Mundial. No era una frase hecha, sino una declaración de confianza absoluta que el centrocampista del Arsenal volvió a devolver de la mejor manera posible.
Mientras tanto, Dani Olmo seguía siendo el jugador capaz de acelerar el ataque español cada vez que recibía entre líneas. Su lectura del juego marcó diferencias durante toda la noche y volvió a confirmar que atraviesa probablemente el mejor momento del campeonato. Pedri, en cambio, continuó sin encontrar la continuidad de otras citas y acabó dejando su sitio con más trabajo que brillo.
Portugal tampoco renunció al partido. Bernardo Silva y João Neves comenzaron a aparecer con mayor frecuencia y Cristiano seguía aguardando cualquier balón suelto dentro del área. Bastaba un error para echar por tierra todo el trabajo realizado. Y España, consciente de ello, siguió insistiendo sin precipitarse.
Merino vuelve a aparecer cuando más duele
El reloj se consumía. Los penaltis empezaban a sobrevolar el estadio de Arlington (Dallas, Texas) y las piernas ya acusaban el enorme desgaste físico de una eliminatoria de Mundial. Pero hay futbolistas que parecen tener una cita reservada con la historia.
En el minuto 91, Ferran Torres recibió con libertad en tres cuartos de campo después de una falta sacada con mucha astucia. El de Foios levantó la cabeza apenas un instante y encontró el desmarque perfecto de Mikel Merino. El pase fue preciso, tenso y medido al milímetro. El navarro atacó el espacio como si llevara toda la vida jugando de delantero centro, controló los tiempos con una serenidad impropia de ese momento y batió por bajo a Diogo Costa. Gol decisivo que terminaría dando el pase a España. La locura.
España encontró por fin el premio que llevaba buscando toda la noche. Y el protagonista era, otra vez, Mikel Merino. Como en Stuttgart frente a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Como entonces, cuando apareció en el último suspiro para evitar una prórroga. Como entonces, celebrándolo alrededor del banderín de córner en homenaje a su padre, Ángel Miguel Merino.
Hay futbolistas que viven de la continuidad. Otros aparecen únicamente cuando los partidos pesan más de cien kilos. Merino pertenece a esa segunda especie.
Portugal todavía tuvo un último aliento. Bernardo Silva, que acabó desquiciado -incluso con su hasta ahora compañero en el Manchester City, Rodri Hernández-, rozó el empate con un disparo que salió lamiendo el poste y João Neves también puso a prueba los nervios españoles en el descuento con otro remate que se marchó fuera por centímetros. Fueron los últimos coletazos de un equipo que jamás dejó de creer. Pero esta España tampoco lo hizo. El pitido final desató una celebración enorme sobre el césped. Luis de la Fuente abrazó a todos sus futbolistas consciente de que la selección acababa de superar uno de los grandes exámenes del campeonato. No fue una exhibición. España ya está en cuartos del Mundial. Espera Bélgica o la favorecida Estados Unidos, Donald Trump mediante.