Muere Carmelo Cedrún, legendario portero del Athletic de los 'Once Aldeanos', a los 95 años

El exguardameta Carmelo Cedrún, una de las grandes leyendas de la historia del Athletic Club, ha fallecido a los 95 años, según ha informado la entidad bilbaína. El portero de Amorebieta-Etxano defendió la portería rojiblanca durante 14 temporadas, en las que conquistó una Liga, tres Copas y una Copa Eva Duarte, además de convertirse en uno de los referentes del club.

Cedrún, socio de honor del Athletic, formó parte de una de las etapas más exitosas del equipo. En su palmarés figuran la Liga de la temporada 1955/56, las Copas de 1954/55, 1955/56 y 1957/58, además de la Copa Eva Duarte de 1950, competición considerada la precursora de la actual Supercopa de España.

Uno de los Once Aldeanos

Entre sus éxitos destaca la Copa de 1958, conquistada por el histórico equipo conocido como los Once Aldeanos, que derrotó al Real Madrid, vigente campeón de Europa, en el estadio Santiago Bernabéu.

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Cedrún debutó con el Athletic el 15 de abril de 1951, en un encuentro disputado en San Mamés frente al Sevilla FC. A lo largo de su trayectoria defendió la camiseta rojiblanca en 404 partidos y, en 1962, cedió la titularidad a otro de los grandes nombres de la historia del club, José Ángel Iribar, en un partido frente al CD Málaga.

El exportero ostentó hasta 2019 el récord de partidos consecutivos disputados por un jugador del Athletic en Liga, con 132 encuentros seguidos entre 1952 y 1957. Esa marca fue superada por Iñaki Williams, circunstancia que el club conmemoró con un homenaje a Cedrún en San Mamés antes de un partido frente al Granada CF.

Carmelo Cedrún también fue internacional con la selección española. Debutó en marzo de 1954 frente a Turquía y disputó 13 partidos con el combinado nacional. Además, formó parte de la expedición española que participó en el Mundial de Chile de 1962, donde fue titular en los dos primeros encuentros del torneo.

Padre del también exportero del Athletic Andoni Cedrún, quien se convirtió en leyenda del Zaragoza, el club ha destacado que será recordado como "una de las grandes leyendas de la historia rojiblanca".