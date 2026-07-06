Sin director general, con más deuda y en Primera RFEF: la dramática encrucijada del Real Zaragoza

El Real Zaragoza afronta el verano más delicado de su historia reciente. El descenso a Primera RFEF no sólo supone un golpe deportivo para un club histórico que abandona el fútbol profesional por primera vez en casi ocho décadas, sino que amenaza con abrir una profunda brecha económica en una entidad que, paradójicamente, llega a este escenario después de haber recibido decenas de millones de euros por parte de su actual propiedad.

Las cuentas, analizadas para Libertad Digital por el investigador deportivo Luis Serrano Antón, dibujan un panorama inquietante. Lejos de sanearse durante estos cuatro años bajo el control de Alliance Global Partners y Jorge Mas —dueño a su vez del Inter Miami de Leo Messi—, el club ha incrementado sus compromisos financieros mientras ve cómo sus ingresos se desploman prácticamente a la mitad tras perder la condición de equipo del fútbol profesional español (Primera y Segunda División).

La fotografía contrasta con el discurso que acompañó la llegada de los nuevos propietarios en junio de 2022. Entonces prometieron músculo económico, estabilidad y un rápido regreso a Primera División. Cuatro años después, el resultado es exactamente el contrario: el equipo ha descendido a Primera RFEF, continúa sin director general tras la destitución de Fernando López Lobete hace un mes y sigue acumulando incógnitas institucionales, tal y como ya ha venido informando LD durante las últimas semanas.

Del fútbol profesional a una categoría que apenas genera ingresos

El descenso tiene unas consecuencias devastadoras para cualquier club, pero especialmente para uno con la estructura del Real Zaragoza. Luis Serrano recuerda que abandonar LaLiga supone perder buena parte de los ingresos derivados de los derechos audiovisuales y reducir drásticamente la capacidad económica.

Según sus cálculos, el Zaragoza pasará de unos ingresos relevantes cercanos a los 17,9 millones de euros a apenas 8,7 millones, lo que supone una reducción de más del 50%. Incluso contando con la ayuda al descenso —que ronda 1,5 millones si se cumplen determinadas condiciones— el margen de maniobra se estrecha enormemente.

Asimismo, el investigador recuerda que el presupuesto destinado a la primera plantilla rondará los 5,6 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que la Fundación 2032 —con César Alierta y Cristian Lapetra al frente— manejó durante su última temporada como gestora del club, la 2021/22, después de ocho años de gestión tras la época de infausto recuerdo con Agapito Iglesias como presidente de la entidad (2006-2014).

La comparación que deja en evidencia a Jorge Mas

El dato resulta especialmente llamativo. En aquella temporada 2021/22, el Zaragoza ingresó unos 15,2 millones de euros y destinó únicamente 5,7 millones a la primera plantilla, pese a disponer de margen para gastar bastante más. Aquel equipo consiguió mantenerse en Segunda División y cerró el ejercicio con unas pérdidas de apenas 494.000 euros tras ocho temporadas consecutivas sin números rojos, según recuerda Serrano Antón.

Ahora, después de cuatro años de inversiones, ampliaciones de capital y promesas de crecimiento, el director deportivo Lalo Arantegui dispondrá prácticamente del mismo dinero —unos 5,6 millones—, pero para construir un equipo en Primera RFEF.

La comparación resulta inevitable. El músculo financiero prometido ha terminado desembocando en una situación en la que el Real Zaragoza afronta la categoría de bronce del fútbol español con una capacidad deportiva muy similar a la que tenía hace cuatro años... pero con la gran diferencia de que la deuda actual es muy superior y los ingresos mucho menores.

Más deuda a pesar de los millones inyectados

Éste es precisamente uno de los aspectos que más preocupa al investigador.

Según Serrano Antón, la deuda exigible a corto plazo se ha disparado un 250%, pasando de 6 millones de euros a cerca de 15 millones. Además, el club mantiene otros 20 millones pendientes con entidades deportivas y deberá afrontar importantes compromisos derivados de la construcción de la Nueva Romareda, cifrados en torno a otros 40 millones.

El investigador recuerda igualmente que parte de la deuda histórica derivada de la etapa de Agapito Iglesias ha sido reestructurada gracias al convenio de acreedores, lo que concede cierto oxígeno mientras el club permanezca en Primera RFEF. Sin embargo, también advierte de que buena parte de los nuevos compromisos financieros no forman parte de ese convenio y exigen pagos a corto plazo, precisamente cuando los ingresos se reducen de forma drástica.

Las dudas contables siguen sobre la mesa

El informe elaborado por Luis Serrano también pone el foco sobre diversas observaciones reflejadas por el auditor independiente.

Entre ellas destaca que la sociedad no habría facilitado información suficiente sobre el valor actualizado de determinadas deudas, además de mantener contabilizados como activos importes que, según sostiene el investigador, podrían no ajustarse al Plan General de Contabilidad tras el descenso del club y la pérdida de su plaza en LaLiga.

En conjunto, Serrano Antón cifra en 56,6 millones de euros los activos cuyo tratamiento contable suscita dudas, una cuestión que añade todavía más incertidumbre a una situación financiera ya de por sí bastante delicada.

Muchas preguntas por responder

Mientras tanto, la estructura ejecutiva continúa incompleta. Tras la salida —oficializada el pasado 30 de junio, 27 días después de que saliera a la luz pública— de Fernando López Lobete, el Real Zaragoza sigue sin director general, una figura clave para gestionar una entidad que afronta uno de los procesos de reestructuración más complejos de su historia. El propio Serrano Antón recuerda que la sociedad supera el centenar de empleados, con un coste salarial superior a los dos millones de euros, y no descarta ajustes de plantilla ante la necesidad de reducir gastos.

La pregunta que el investigador deja en el aire coincide con la que muchos aficionados se hacen desde hace semanas y que Libertad Digital ya ha venido planteando en sus últimas informaciones acerca de la entidad blanquilla: ¿quién dirige realmente la planificación económica del Real Zaragoza?

Porque el descenso a Primera RFEF no sólo obliga a reconstruir un equipo capaz de regresar cuanto antes al fútbol profesional, sino que también exige demostrar que, después de todos los millones invertidos por la actual propiedad, el club no ha terminado siendo más pobre, más endeudado y mucho más vulnerable que cuando comenzó esta etapa con Jorge Mas, Joseph Oughourlian, Pablo Jiménez de Parga, Juan Forcén y compañía...