Un doblete de Haaland y un estelar Nyland eliminan a Brasil del Mundial

Noruega consiguió el pase a cuartos de final después de vencer 1-2 a Brasil en el Metlife Stadium de Nueva Jersey gracias a un doblete de Erling Haaland y la gran actuación del guardameta Nyland. Neymar recortó distancias en el añadido de la segunda parte desde los once metros.

En el minuto 15, Bruno Guimaraes tuvo la oportunidad de poner por delante a la pentacampeona después de un penalti señalado sobre Cunha. Sin embargo, el portero de Noruega adivinó la trayectoria del balón y evitó el tanto de la Canarinha.

Los de Staale Solbakken consiguieron dominar el encuentro y el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti buscaba un mal pase para montar contras con peligro. Nyland salvó al equipo de marcharse al descanso por debajo en el marcador. La figura del guardameta se volvió aún más importante tras volver del vestuario.

Ancelotti dio entrada a Endrick para buscar el gol y este perdonó una gran ocasión. En paralelo, Rayan y Bruno chocaron con el guardameta de Noruega. Llegada la pausa de hidratación, Neymar entró en el terreno de juego, aunque este movimiento de banquillo tampoco sirvió para dar una marcha más a Brasil.

Fue entonces cuando apareció Haaland para impulsar a los noruegos hacia la siguiente eliminatoria. Un gran remate de cabeza a pase de Schjelderup terminó en el fondo de la red cuando el reloj marcaba el minuto 79 de partido. Tan solo diez minutos más tarde, anotaría el segundo tanto desde la frontal del área.

En el añadido, Leo Ostigard cometió una falta sobre Casemiro y el colegiado señaló pena máxima. Neymar fue el responsable esta vez de lanzar el penalti y poner el 1-2 en el marcador. Finalmente, Brasil se despidió del Mundial 2026 y Noruega se citará con Inglaterra en los cuartos de final.