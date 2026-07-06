Un estelar Bellingham lidera con un doblete el pase de Inglaterra a cuartos ante México

Inglaterra selló el pase a cuartos de final tras vencer 2-3 a México en el Estadio Azteca, ubicado en uno de los países anfitriones. Un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Kane dieron la victoria a los ingleses, que jugaron con uno menos durante más de cuarenta minutos tras la expulsión de Quansah.

El retraso de una hora en el inicio debido al riesgo de tormenta eléctrica dio paso a un encuentro en el que los de Aguirre salieron con fuerza, dejando un aviso con un cabezazo de Raúl Jiménez que sacó abajo Jordan Pickford a los quince minutos. Inglaterra lo intentó con la profundidad de Bukayo Saka y Anthony Gordon por las bandas, pero México se mantuvo firme hasta el 36.

En ese momento, llegaron dos minutos que condenaron a la ‘Tri’. Bellingham, de cabeza, puso el 0-1 en el marcador después de un centro de Bukayo Saka. Seguidamente, esta vez a pase de Kane, el centrocampista del Real Madrid anotaría el 0-2. De las botas de Julián Quiñones salió el tanto de México para recortar distancias antes de marcharse al descanso.

Quiñones aprovechó un rebote tras una falta enviada al área y los de Aguirre tuvieron el empate con dos ocasiones claras de Jiménez que no consiguió materializar. Además, César Montes vio cómo Bellingham le arrebataba la oportunidad de anotar el 2-2.

BELLINGHAM DESTROZANDO A MÉXICO EN MENOS DE DOS MINUTOS 😵🔥💥 ¡La peor pesadilla para el anfitrión! 🥊 #DAZNMundial pic.twitter.com/KxBxWSdEse — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2026

Resistencia con uno menos

Tras la vuelta de vestuarios, Inglaterra pudo ampliar la ventaja, llegando incluso a enviar un balón al poste. El encuentro pareció ponerse cuesta arriba para los de Tuchel después de la expulsión de Jarell Quansah en el 54. El colegiado revisó en el VAR una dura entrada del futbolista sobre Gallardo y decidió mostrar la roja directa.

¡TE VAS A LA CALLE, QUANSAH! 🟥 Vaya barbaridad de entrada#DAZNMundial pic.twitter.com/DW93EuTq4T — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2026

Sin embargo, Kane amplió la ventaja desde los once metros tras un penalti de Rangel sobre Gordon. La selección inglesa se hizo fuerte atrás con uno menos, con John Stones y después Djed Spence, para hacer frente al orgullo local.

México dio emoción al final con el 2-3 de penalti, también avisado por el VAR por una patada mal calculada de Kane, que convirtió Raúl Jiménez. Aún quedaban veinte minutos más doce de añadido, pero no consiguieron forzar la prórroga jugando con uno más. El siguiente rival de Inglaterra en cuartos de final será Noruega después de dar la campanada en el Mundial y eliminar a Brasil.