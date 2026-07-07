Así celebra los goles el hijo de Morante de la Puebla con la selección sub-19

España también sonríe en el Europeo Sub-19. A las órdenes de Paco Gallardo ya está en semifinales y con el billete para el Mundial Sub-20 en el bolsillo. Uno de sus protagonistas es José Antonio Morante Antúnez, el hijo del diestro Morante de la Puebla, y no solo por su rendimiento, sino por una celebración que rinde homenaje a la gran pasión de su padre, los toros.

Y es que, además, Morante Jr. comparte con su padre esa afición. "De pequeño, hasta después de la Comunión, quería ser torero", reconoció en una entrevista en la RFEF. Muestra de ello, y de la admiración hacia su progenitor, el joven celebra sus goles como si estuviese en el ruedo durante una faena.

🔝 ¡¡Este Morante también quiere salir por la puerta grande!! 👏 La clase se entrena, pero esa celebración la trae ensayada de casa 🔎 España-Alemania (4-0) 🎙️ @PacoGrandeTVE y @josedavidlopez_ 📺 Sigue el Europeo sub-19 en Teledeporte y @rtveplay:https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/Hb4A0JpLaQ — Teledeporte (@teledeporte) July 4, 2026

En la Sub-19 es uno de los futbolistas más destacados de la plantilla. El bético suma cuatro goles en el Europeo, siendo el máximo goleador de la plantilla en la fase de grupos disputada. En el primer encuentro frente a Gales anotó dos de los siete goles de España (0-7), frente a Dinamarca participó en el 0-3 con un tanto y contra Alemania (4-0) también vio portería. Su próxima víctima será Croacia, con el objetivo de meter a España en su tercera final consecutiva del Europeo Sub-19.

Vistiendo los colores verdiblancos

El extremo llegó al Betis Juvenil A en julio de 2024 y en la pasada temporada se proclamó campeón de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil. En marzo de 2025 anunció su renovación con el club verdiblanco hasta junio de 2028. Actualmente forma parte de la plantilla del Betis Deportivo, en Primera Federación.

Morante Jr. también ha subido al primer equipo bético, donde se ha puesto a las órdenes de Manuel Pellegrini en varios entrenamientos y ha jugado como titular en amistosos de pretemporada. Incluso, estuvo en el banquillo en el partido de Europa League que disputaron ante el Nottingham Forest en La Cartuja y debutó ante el PAOK de Salónica en enero de 2026.