Bélgica, rival de España tras golear a EEUU por 1-4 después de la polémica Balogun

Bélgica, con un doblete del discutido Charles de Ketelaere, se enfrentará este viernes (21:00 horas) a España en Los Ángeles en los cuartos de final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, tras derrotar (1-4) este lunes a la anfitriona Estados Unidos en el Lumen Field de Seattle en los octavos en medio de la tormenta desatada por el caso Balogun.

La mejor versión en el campeonato de los belgas, que llegaron al cruce con las dudas sembradas en la remontada (3-2) contra Senegal en los dieciseisavos, ganó el pulso a la única coanfitriona superviviente en el torneo, y a la decisión de la FIFA de exonerar al delantero Folarin Balogun de la roja contra Bosnia y Hezergovina.

Los de Rudi García alcanzaron así, por tercera vez en su historia —tras las ediciones de México'86 y Brasil 2014—, la ronda previa a las semifinales, donde le espera la España de Luis de la Fuente que había jubilado (1-0) horas antes al legendario Cristiano Ronaldo, único goleador en seis Mundiales, en el duelo ibérico.

El belga fue un triunfo con sellos de autor. El primero, el del seleccionador Rudi García, que dejó en el banquillo a los veteranos Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, y a su jugador franquicia del Manchester City Jeremy Doku, para apostar por el músculo de Amadou Onana, la brújula de Leandro Trosard y el entredicho olfato de Charles de Ketelaere.

La segunda rúbrica fue la de De Ketelaere. El delantero del Atalanta de la serie A italiana respondió a la apuesta de Garcia, que lo alineó inicialmente pese a las críticas de la hinchada centroeuropea en detrimento de Lukaku, y el saldo fue un doblete que apagó el encendido ambiente del Estadio de Seatle.

Un disparo de Timothy Castagne, en el minuto inicial, y una jugada del centrocampista del Benfica, ex del Sevilla, Dodi Lukebakio, que no remató Tielemans, fue el prólogo del 0-1. Un centro de Raskin tras una indecisión de Dest fue rematado por el ariete formado en el Brujas para adelantar a Bélgica en el minuto 9.

La lesión de Amadou Onana y el empate de Malik Tillman, en el minuto 31, en una falta provocada por Balogun y desviada por Hans Vanaken no alteró el biorritmo de una Bélgica eléctrica, intensa y en la que De Keteleare cabeceó a la red (1-2) un centro desde el flanco izquierdo de Trosard en el minuto 33.

Al margen de la falta, Balogun, neutralizado por Ngoy, solo tuvo en sus botas un disparo alto justo antes del descanso para justificar la llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para exculparle de la roja que vio contra Bosnia y Hezergovina y que le había apartado, a priori, de los octavos.

Error fatal de Freese

En la guarida de los actuales campeones de la NFL, Estados Unidos fue un espejismo de la que provocó los elogios en la primera fase, en la que tan sólo había tenido el borrón de la derrota contra Turquía, con la 'unidad b' y la clasificación para los cruces en el bolsillo del equipo de Pochettino.

Un apagado Pulisic abandonó el encuentro antes del error fatal de Matt Freese que sentenció el billete para cuartos de Bélgica. Una salida para frenar al omnipresente De Ketelaere acabó con un mal despeje que acabó en Hans Vanaken, quien aprovechó el regalo para hurgar aún más en la sangría (1-3) local.

Un casi inédito Balogun disparó centrado poco antes de que concluyera la aventura estadounidense en su torneo. Lukaku, que marcó el postrero 1-4 en la enésima recuperación europea, y Doku ya estaban en el campo para celebrar la clasificación de la mejor Bélgica del Mundial, la nueva amenaza de España y la verdugo del binomio Trump-Infantino que provocó la sonrojante exoneración política del ariete.

Ficha técnica

—Resultado: Estados Unidos, 1 - Bélgica, 4 (1-2, al descanso).

—Equipos.

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Robinson (Arfsten, min. 92), Ream, Dest (Reyna, min. 46); Adams (Pepi, min. 72), Tillman, McKennie; Pulisic (Berhalter, min. 59) y Balogun (Wright, min. 92).

Bélgica: Courtois; Mechele, De Cuyper, Castagne, Ngoy; Tielemans, Raskin (Witsel, min. 89), Onana (Vanaken, min. 21); Trossard (Saelemaekers, min. 89), Lukebakio (Doku, min. 67) y De Ketelaere (Lukaku, min. 67).

—Goles

0-1, min. 9: De Ketelaere.

1-1, min. 31: Tillman.

1-2, min. 33: De Ketelaere.

1-3, min. 57: Vanaken.

1-4, min. 93: Lukaku.

—Árbitro: Adham Makhadmed (JOR). Amonestó a McKennie (min. 35) y a Tillman (min. 69), por Estados Unidos.

—Estadio: Lumen Field de Seattle (Estados Unidos). 66.925 espectadores.