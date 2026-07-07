España recupera músculo y vuelve a ser segunda favorita al Mundial con Argentina en caída libre

"A España le puede venir bien jugar ahora como tapada". La confesión de Míchel Salgado, leyenda del Real Madrid, se ha convertido en realidad. El zaguero, internacional con la selección en los albores de su boom competitivo —estuvo en el Mundial de 2006—, analizó cómo los tropiezos y las dudas iniciales del combinado nacional han restado presión a los de Luis de la Fuente en un proceso inverso a la confianza que han ido ganando según pasaban los partidos, las victorias llegaban y las rondas pasaban. Ahora, ya en cuartos tras eliminar a Portugal en los octavos, España ha visto disparadas —de nuevo— sus posibilidades de ser campeona en un torneo en el que, por delante, ya solo tiene un combinado nacional: Francia es la gran enemiga.

Lo confirman los análisis estadísticos derivados de El Simulador Pro , una herramienta que Betfair creó en este torneo con el fin de evaluar el potencial individual de cada combinado participante y, de paso, su recorrido y posibilidades de alcanzar cada uno de los objetivos posibles. Pues bien, España ha retornado a la cabeza de donde se despeñó tras el debut ante Cabo Verde.

Ahora los de Luis de la Fuente son el segundo equipo con más opciones de campeonar, con una probabilidad del 22,2% de bordar la segunda estrella en su pecho. Su crecimiento ha sido del 56,3% con respecto a la confianza que había en la selección antes de que comenzaran las eliminatorias, cuando La Roja cayó a su mínimo: el 15,4% de alzar el título. Esta tabla muestra las opciones de las selecciones que quedan vivas.

Selección Semis Final Campeón Francia 82,0% 54,6% 34,7% España 80,0% 40,0% 22,2% Inglaterra 71,4% 40,0% 16,7% Argentina 65,4% 40,0% 18,2% Noruega 38,0% 18,2% 5,9% Bélgica 30,3% 10,0% 3,8% Marruecos 27,8% 10,0% 3,8% Colombia 26,7% 12,5% 4,8% Suiza 15,4% 5,6% 1,2% Egipto 6,7% 1,8% 0,4%

Francia sigue siendo la más sólida

Por delante de España solo Francia, que se ha mostrado como el equipo más sólido del torneo según ha ido avanzando el campeonato. Antes de que la pelota comenzara a rodar en el partido inaugural, los galos ya eran los máximos candidatos con una probabilidad del 18,2%, empatada con la selección nacional, pero con mejor perspectiva para la fase de grupos y resto de eliminatorias.

Los de Didier Deschamps han ido confirmando estos pronósticos sin titubeos, luciendo músculo y seguridad en cada encuentro. De hecho, la desviación numérica entre las altas probabilidades que daban los pronósticos y los resultados finales ha sido mínima. Y casi siempre con mejor rendimiento en la realidad que en estos vaticinios. De ahí que ahora tenga un 34,7% de ser campeona y acapare, por ejemplo, el 59,10% de las finales más probables según las cuotas de Betfair. El Francia – Inglaterra (27,17%) y Francia – Argentina (27,17%) son las dos finales más probables. Le sigue el España–Inglaterra (18,1%) y el España – Argentina (18,81%)

Argentina se despeña por culpa de Cabo Verde

De estos datos se deriva otro hecho llamativo: Argentina se ha despeñado. Lionel Messi y compañía han dibujado una trayectoria en este Mundial de dientes de sierra en cuanto a sus probabilidades de ser campeones. Antes de que arrancara el torneo, eran los sextos favoritos con solo un 9,1%. Del top 4 actual, la que menos probabilidades tenía… hasta que la bola comenzó a rodar y Lionel Messi se puso a hacer de las suyas.

Los fuegos artificiales de una excelente fase de grupos dispararon a los vigentes campeones, que pasaron a ser la segunda candidata con una probabilidad del 20%. Ocurre que Cabo Verde les inyectó toneladas de dudas. Sí, la Albiceleste pasó, pero sufriendo mucho ante una de las más modestas del campeonato. No había ninguna selección a la que El Simulador Pro diera más opciones de pasar (89%). Y, sin embargo, casi se va a los penaltis.

Por eso ahora Argentina tiene un 18,2% de campeonar, es la tercera favorita, pero en consistencia global del torneo se le podría considerar por detrás de Inglaterra, toda vez que a los Three Lions les dan más opciones de acceder a semifinales (71,4%) que a Argentina (65,4%). El posible cruce con Colombia en cuartos genera muchas dudas. Precisamente es este índice global de fortaleza lo que sitúa a Inglaterra con ligerísimas opciones extra de colarse en la final por delante de Argentina. Aun así, como muestra esta tabla, la Albiceleste sigue siendo el equipo que más ha crecido en la comparativa previa al torneo y actual.

¿Y España? Pues a lo suyo, respondiendo con resultados y rendimiento a las expectativas mientras otros acaparan los focos. Una fórmula que, en El Simulador Pro, le da bastante ventaja con respecto a Bélgica para los cuartos. La selección tiene un 73% de opciones de pasar de ronda frente al 27% que le otorga a los belgas. Son casi las mismas que le da a Francia (75%) frente a Marruecos (25%). Míchel Salgado, embajador de Betfair en el Mundial, tenía razón: a España le va mucho mejor ir de tapada.