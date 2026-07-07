La selección española consiguió el billete a cuartos de final del Mundial después de vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 90 de partido. Sin embargo, más allá del triunfo, el narrador de TVE Juan Carlos Rivero volvió a convertirse en protagonista con una de sus polémicas narraciones.

El fallo llegó en la segunda mitad del encuentro, mientras relataba una acción iniciada por la defensa de Portugal. Rivero confundió al portero Diogo Costa con Diogo Jota, el delantero portugués fallecido hace apenas un año en un accidente de tráfico junto a su hermano André: "Semedo atrás para Diogo Jota…", señaló cuando el guardameta recibió el esférico. Este comentario indignó a aquellos que se encontraban viendo la retransmisión.

Juan Carlos Rivero llamando Diogo Jota a Diogo Costa 💀💀💀 https://t.co/fZziU4zzO1 — offensiveprank (@offensiveprank) July 6, 2026

En otros momentos del encuentro de octavos, confundió a Dani Olmo con Nico Williams y sorprendió con una frase relacionada con Ronaldo: "Cristiano está ahí a ver todo lo que pueda pescar, sean chanquetes o lubinas… No me acordaba de más pescados". Más allá de este partido, en el estreno de la selección española ante los caboverdianos llegó a situar el partido en territorio africano: "Atlanta, Cabo Verde".

Antes de la Copa del Mundo, España jugó un amistoso y Rivero anunció por error el himno de México en lugar del del combinado español. Asimismo, en otras retransmisiones ha sido noticia por atribuir goles al autor equivocado. En esa ocasión, Ferran Torres marcó para España y, tras confundirle con Jesús Navas, terminó llamando al futbolista del FC Barcelona "Ferran Martínez".