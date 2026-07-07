La polémica sobre el escándalo que inunda las redes: ¿robó Argentina a Egipto?

La Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi completó este martes una remontada histórica —por primera vez en la historia de los Mundiales un equipo consiguió completar una remontada perdiendo por 0-2 en el minuto 78 sin llegar a la prórroga— ante Egipto y ya está en cuartos de final del Mundial.

El duelo, además de estar marcado por esa remontada épica de la Albiceleste, ha tenido a un triste protagonista, el colegiado francés François Letexier.

El partido ha tenido varias acciones polémicas que, curiosamente, todas han caído para el mismo lado. Los egipcios han terminado desquiciados con la actuación arbitral.

Además de seguir un criterio muy sibilino con las faltas, hay tres acciones que marcan el encuentro.

El penalti a favor de Argentina

¡ASÍ FUE EL PENALTI DECRETADO A FAVOR DE ARGENTINA!#DAZNMundial pic.twitter.com/BKvxDzjJf7 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Con 0-1 en el marcador a favor de Egipto, el colegiado François Letexier decide pitar este penalti tras la caída de Tagliafico en una acción con Hassan. Los egipcios reclaman que el lateral zurdo argentino ya se estaba tirando antes de que hubiera un mínimo contacto. Un penaltito que no tuvo incidencia en el marcador ya que lo tiró horrible Lionel Messi y lo despejó el guardameta egipcio Mostafa Ahmed Shobeir.

¡MESSI FALLA EL PENALTI QUE PUDO DARLE EL EMPATE A ARGENTINA! 😲😲😲#DAZNMundial pic.twitter.com/9Y5igU7bX7 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

El gol anulado a Egipto

¡DE SER UNO DE LOS GOLES DEL MUNDIAL A SER UNA DE LAS POLÉMICAS DEL MUNDIAL! EL TANTO ANULADO A EGIPTO 🔥🔥🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/iqcB3IUT00 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Con 0-1 en el marcador, Egipto marca un golazo tras una galopada espectacular de Haissem Hassan que remata en boca de gol Ziko —los mismos protagonistas que luego firmarían el momentáneo 0-2 que sí subió al marcador—. Un tanto que anula Letexier tras reclamarle la sala VOR para ver desde el VAR un pisotón de Ateya sobre Lisandro Martínez muy en el inicio de la jugada.

El penalti que no pitan a Egipto y termina en gol de Argentina

Son golden hemen önce yapılan şu müdahale Mısırlı değil Arjantinli bir oyuncuya yapılsaydı Fransız hakem penaltıyı anında verirdi. Müslümanlar her alanda zulme uğratılıyor!

#Egypt pic.twitter.com/h6RfINyBMh — Ümit ERSÖZ (@ersozumit) July 7, 2026

Con 2-2 en el marcador, Egipto atacaba y por medio de Salah protagonizó esta acción que terminó con el jugador del Liverpool en el suelo. El árbitro no pitó nada, el VAR decidió no intervenir y a la contra Argentina marcó el definitivo 3-2.

Las redes sociales arden de polémica con mucha gente indignada por el robo a Egipto.