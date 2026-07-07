Messi firma un récord amargo: ya es el jugador con más penaltis fallados en la historia de los Mundiales

Leo Messi añadió este martes un capítulo inesperado a su leyenda en los Mundiales. El capitán de Argentina falló un penalti ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y se convirtió en el futbolista con más penaltis fallados en la historia de la Copa del Mundo, al alcanzar los cuatro errores desde los once metros en partidos mundialistas.

La acción llegó en un momento clave del encuentro. Con Argentina por detrás en el marcador, Messi asumió la responsabilidad desde el punto de penalti, pero no logró transformar la ocasión. El fallo no solo condicionó el desarrollo del partido, sino que también dejó una marca estadística inédita en la historia del torneo.

Lionel Messi has missed half of his eight penalty attempts at World Cups (four), and is the first player in the competition's history to miss two penalties at a single edition (both excluding shootouts). pic.twitter.com/tR4vliyixG — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 7, 2026

Hasta ahora, el rosarino compartía ese registro negativo con otros nombres históricos, pero el lanzamiento errado frente a Egipto le situó en solitario al frente de una clasificación que nadie quiere liderar. En total, Messi ha fallado penaltis en tres ediciones distintas del Mundial: ante Islandia en Rusia 2018, frente a Polonia en Qatar 2022 y dos veces en el Mundial de 2026, primero contra Austria en la fase de grupos y después ante Egipto en las eliminatorias.

Mientras sigue ampliando su legado con cifras goleadoras y récords de participación, el delantero argentino también ha quedado asociado a una estadística poco habitual en un jugador de su talla. Ha terminado por convertirse en el jugador con más penaltis fallados en la historia de los Mundiales fallando 4 de 8 tiros penales en sus seis torneos mundialistas.