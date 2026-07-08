Así quedan los cuartos de final del Mundial: horarios, sedes y favoritos

Tras la disputa de los últimos encuentros de los octavos de final este martes, con los triunfos de Argentina sobre Egipto y Suiza frente a Colombia, ya tenemos cerrado el cuadro de los cuartos de final del Mundial.

Francia - Marruecos

El primer partido de cuartos de final se disputará este jueves, 9 de julio, a las 22:00 en el estadio de Boston y medirá a una Francia que sigue siendo la gran favorita para levantar la Copa del Mundo y la única selección africana viva aún en el torneo: una Marruecos golpeada por las lesiones (Abde y Abqar se cayeron antes del inicio del Mundial y en el duelo de octavos ante Canadá se marchó lesionado de los isquiotibiales su mejor arma ofensiva: Ismael Saibari).

A pesar de la mala suerte con las lesiones, Marruecos ha demostrado ser un gran equipo y no le pondrá nada fácil el pase a semifinales a una Francia repleta de físico y talento (el tridente formado por Dembélé, Mbappé y Michael Olise es el mejor del Mundial).

Facundo Tello, argentino al igual que todo el equipo arbitral designado para el duelo —algo insólito que no ha ocurrido nunca en esta Copa del Mundo— será el encargado de pitar el encuentro.

España - Bélgica

El viernes a las 21:00 en el Estadio de Los Ángeles llega la hora de España. Los pupilos de Luis de la Fuente se miden a Bélgica. La selección nacional española de fútbol ha ido creciendo a lo largo del torneo y, tras firmar su mejor partido en dieciseisavos de final ante Austria, hizo un partido muy serio en octavos frente a Portugal. Con Pedri y Lamine Yamal aún a medio gas, España es muy superior a una selección belga que logró la machada de remontar un 0-2 ante Senegal en dieciseisavos y en octavos de final tumbó por goleada a Estados Unidos. No todo fueron buenas noticias para el combinado que entrena Rudi García y es que Bélgica sufrió una baja capital ante los norteamericanos: Amadou Onana, el centrocampista del Aston Villa, se destrozó los ligamentos cruzados y estará de baja al menos los próximos siete meses.

Una ausencia notable para una Bélgica que no tiene otro jugador de ese perfil con su despliegue físico y capacidad de robo.

España es muy favorita ante Bélgica.

Noruega - Inglaterra

La revelación del Mundial, junto a Suiza, la Noruega comandada por el cyborg Erling Haaland quiere seguir soñando despierto en este Mundial. El sábado a las 23:00 en el Hard Rock Stadium de Miami se mide a una Inglaterra que, sin ruido y sin grandes alardes, ya está en cuartos de final. Un combinado el de Thomas Tuchel que no destaca por su fútbol estético pero que está siendo muy competitivo y letal de cara a puerta con la dupla Jude Bellingham - Harry Kane brillando con luz propia.

Quizás sea la eliminatoria más abierta y con un pronóstico más incierto, pero Inglaterra es ligeramente favorita para meterse en semifinales.

Argentina - Suiza

En la madrugada del sábado al domingo, a las 03:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Argentina y Suiza cierran los cuartos de final. La Albiceleste es la clara favorita, aunque viene de ganar dos eliminatorias de forma agónica ante Cabo Verde y Egipto. Los suizos, que se han metido en cuartos de final por segunda vez en su historia tras tumbar a Colombia en la tanda de penaltis, no tienen nada que perder y son un combinado muy rocoso y al que cuesta mucho hincar el diente.

Estarán muy pendientes de la evolución de un Mazambi —no pudo estar ante la selección cafetera por lesión— que ha sido una de las grandes revelaciones de este Mundial y, si quieren pasar por primera vez a semifinales, deberán mantener su gran solidez defensiva y mejorar su efectividad de cara a puerta —su gran punto débil—.