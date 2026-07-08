El fenómeno de Guipúzcoa: la provincia más pequeña de España domina la Premier League

La provincia más pequeña de España, con poco más de 700.000 habitantes, conquista la Premier League. La próxima temporada serán cuatro los entrenadores nacidos en Guipúzcoa que se sentarán en los banquillos de importantes clubes de Inglaterra. Mikel Arteta en el Arsenal, Unai Emery en el Aston Villa, Andoni Iraola en el Liverpool y Xabi Alonso en el Chelsea. Cuatro vascos que representan el 20% de los banquillos de una de las ligas más competitivas del mundo.

Tres de ellos, Arteta, Xabi Alonso e Iraola, tienen un pasado común al haberse formado en el Antiguoko KE. El club de fútbol cuenta con las instalaciones deportivas de Berio y allí, a finales de los años noventa, coincidieron en el inicio de su formación futbolística.

Arteta hizo las maletas hacia Barcelona, pero Iraola y Xabi Alonso continuaron hasta juveniles. Ahora, vuelven a coincidir fuera del terreno de juego dirigiendo a algunos de los equipos más laureados de Inglaterra. El cuarto en discordia, Unai Emery, no pasó por el Antiguoko KE, pero sí comparte territorio después de haber nacido en Hondarribia.

Arteta dio el gran salto del césped a los banquillos en Inglaterra. Después de formarse junto a Pep Guardiola en el Manchester City durante tres años, asumió el cargo en el Arsenal —equipo por el que también pasó como futbolista—. Desde diciembre de 2019, los de Wembley han tenido un crecimiento notable y en sus vitrinas ya reúne dos Supercopas de Inglaterra, una Premier League y una FA Cup. Durante la pasada temporada llegó a la final de la Champions League, aunque el PSG venció en los penaltis.

Por su parte, Iraola empezó a entrenar en el AEK Larnaca, pasó por el Mirandés, creció en el Rayo Vallecano y terminó alcanzando su pico en el Bournemouth. En los tres años que ha estado, ha conseguido terminar en la sexta posición de la tabla y ha clasificado de manera histórica al conjunto para la Europa League, un logro que terminó de abrirle la puerta de Anfield. Iraola será nuevo entrenador del Liverpool con un contrato de dos temporadas y donde las exigencias serán mayores.

En el caso de Xabi Alonso, su gran explosión llegó en el banquillo del Bayer Leverkusen donde triunfó al alzarse con la Bundesliga y la Copa alemana en 2024. Ese gran rendimiento le llevó a recalar en el vestuario del Real Madrid, aunque la experiencia fue muy distinta y apenas estuvo medio año. La próxima campaña asumirá un nuevo reto en el Chelsea, club que no atraviesa un buen momento y necesita encontrar la buena dirección.

Para terminar de construir el cuadrado, Unai Emery. El de Hondarribia comenzó su carrera en los banquillos hace ya más de 20 años. Después de pasar por la liga española, la alemana e incluso la rusa, en 2022 encontró su lugar en el Aston Villa. Con él al frente, los ingleses han conseguido una gran transformación, clasificándose para Europa y celebrando su primer título europeo desde 1982.

No es la primera vez que cuatro entrenadores vascos coinciden en la Premier. Ya ocurrió en la temporada 2023/24, cuando Julen Lopetegui dirigía el West Ham e Iraola el Bournemouth, aunque la diferencia con la situación actual es que en estos momentos los equipos que dirigen se encuentran en la élite absoluta de la Premier League.