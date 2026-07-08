El morbo está servido: Arbeloa y Xabi Alonso se retan en la Premier League

El fútbol tiene la extraña habilidad de escribir guiones que ni el mejor novelista se atrevería a imaginar. Apenas unos meses después de haber estado al frente del mismo banquillo, el del Real Madrid, aunque en momentos diferentes y con destinos muy distintos, Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso volverán a verse las caras.

Esta vez será en la Premier League, con el Fulham y el Chelsea como nuevos escenarios para el salmantino y el tolosarra, respectivamente, y con el siempre exigente fútbol inglés como juez de una rivalidad que nace desde el respeto, pero que llega cargada de morbo.

El Fulham ha anunciado la contratación de Arbeloa como nuevo entrenador hasta junio de 2029 —cinco temporadas—, apostando por uno de los técnicos españoles con mayor proyección pese a que su corta experiencia en la élite no ha sido del todo satisfactoria. El salmantino, de 43 años, sustituye a Marco Silva y afronta el mayor reto de su todavía incipiente carrera en los banquillos tras su paso por el Real Madrid.

Y el destino no ha querido esperar demasiado para ponerle a prueba.

Un estreno con cuentas pendientes

La primera jornada de la Premier League ofrecerá un atractivo derbi del oeste de Londres entre Fulham y Chelsea. Pero detrás de ese encuentro se esconde una historia mucho más profunda. En el banquillo visitante estará Xabi Alonso, que también inicia una nueva aventura en Inglaterra tras hacerse cargo de los blues. En el local, Arbeloa, compañero de mil batallas como futbolista y ahora convertido en adversario desde el área técnica.

Los dos compartieron vestuario en el Liverpool, en el Real Madrid y en la selección española más laureada de todos los tiempos. Levantaron juntos un Mundial, dos Eurocopas y conocieron de primera mano lo que supone competir al máximo nivel. También compartieron una visión muy similar del fútbol, marcada por el rigor táctico, la disciplina y la importancia del trabajo colectivo.

Sin embargo, la pasada temporada sus caminos se cruzaron de forma muy diferente en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso fue destituido como entrenador madridista en enero tras una etapa decepcionante, y el club recurrió precisamente a Arbeloa para enderezar el rumbo del equipo. El hasta entonces técnico del Castilla dio el salto al primer equipo para concluir la temporada antes de emprender ahora una aventura propia en Inglaterra.

De amigos inseparables a rivales en Inglaterra

Nadie espera una guerra entre dos amigos cuya relación personal sigue siendo excelente. Todo lo contrario. Arbeloa siempre ha defendido públicamente a Xabi Alonso y ambos pertenecen a esa generación irrepetible que conquistó Europa y el mundo con España.

Pero el fútbol profesional no entiende de amistades cuando rueda el balón. Para Arbeloa supondrá además una oportunidad inmejorable para demostrar que está preparado para dirigir en una de las competiciones más exigentes del planeta. El Fulham ha apostado por un perfil joven, ambicioso y con una marcada apuesta por el fútbol ofensivo y el desarrollo de los canteranos, dos aspectos que convencieron a Shahid Khan y a la dirección deportiva londinense durante el proceso de selección.

El propio técnico español no escondió su ilusión tras hacerse oficial el acuerdo. "Es un verdadero honor para mí emprender esta nueva etapa en el Fulham. Siento una gran responsabilidad", afirmó Arbeloa, que también mostró su deseo de comenzar cuanto antes la pretemporada y de vivir el ambiente de Craven Cottage junto a la afición cottager.

La Premier gana otro técnico español

La llegada de Arbeloa confirma el creciente prestigio del entrenador español en Inglaterra. Después del éxito de técnicos como Pep Guardiola —que ahora se toma un año sabático—, Unai Emery, Mikel Arteta o Andoni Iraola —nuevo entrenador del Liverpool—, la Premier vuelve a abrir sus puertas a un preparador formado en las categorías inferiores del fútbol español.

En su caso, además, con un conocimiento profundo del campeonato inglés. Como futbolista defendió las camisetas del Liverpool y del West Ham antes de regresar al Real Madrid, por lo que conoce perfectamente la cultura futbolística británica y la enorme exigencia que rodea cada fin de semana a la competición.

Ahora tendrá la oportunidad de escribir su propia historia.

Y el primer capítulo promete emociones fuertes. Porque pocas veces el calendario ofrece un estreno con tantos ingredientes: un derbi londinense, dos entrenadores españoles, dos campeones del mundo, dos excompañeros inseparables y dos técnicos que hace apenas unos meses ocupaban, por turnos, el banquillo del Real Madrid.

La Premier no podía haber encontrado un mejor cartel para levantar el telón. En Craven Cottage comenzará mucho más que una nueva temporada. Empezará también un pulso muy especial entre Arbeloa y Xabi Alonso, dos viejos aliados obligados ahora a convertirse en rivales durante noventa minutos.