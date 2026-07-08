En esta nueva edición de El Primer Palo, Juanma Rodríguez analiza, junto a sus colaboradores, la polémica victoria de la selección argentina ante Egipto por tres goles a dos, lo que ha desatado una ola de críticas sobre el arbitraje de François Letexier y la actuación de la FIFA con Gianni Infantino a la cabeza.

Se debate si hubo un trato de favor hacia la selección liderada por Lionel Messi. Alfredo Somoza señala una supuesta diferencia de criterios durante el partido y define el arbitraje como "sibilino" y "taimado". Por su parte, Paco Rabadán se muestra más contundente, al calificar lo ocurrido de "escándalo" y afirmar que "el fútbol está puesto" en relación con un presunto favorecimiento a Argentina. Para Rabadán, Infantino "mercadea con el Mundial en la cara de todo el mundo" y cree que "El partido de Argentina ha sido un tangazo histórico".

El exárbitro de primera división, Rafa Guerrero, también ofrece su punto de vista técnico sobre las jugadas más polémicas del partido, tales como el penalti pitado a favor de Argentina, el gol anulado a Zico por falta previa o el posible penalti no pitado a Salah. Guerrero coincide en que existió una notable diferencia de criterio arbitral que perjudicó a Egipto. Respecto a la roja que debió ver Messi, Rafa defiende que se debió pitar de manera justa y que el arbitraje benefició en general a la albiceleste.

La tertulia también analiza las declaraciones de Cristiano Ronaldo y la eliminación de la selección de Portugal. Se discute la figura del seleccionador portugués, Roberto Martínez, y la posibilidad de que la Eurocopa de 2028 sea la última competición internacional del astro portugués.

Finalmente, se comenta el rendimiento de Lamine Yamal durante el torneo. Sergio Fernández opina que el joven jugador del Barcelona debería haber sido suplente dado su nivel actual de forma, que achaca a que arrastraba molestias y cansancio. Se discuten además los elogios vertidos por Luis de la Fuente sobre el jugador del Barcelona.

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