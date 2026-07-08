Henderson, operado tras su surrealista lesión celebrando el pase de Inglaterra

Jordan Henderson ya ha pasado por el quirófano y se ha reincorporado a la concentración de Inglaterra en Kansas City, donde permanecerá junto a sus compañeros pese a haber dicho adiós al Mundial 2026. El veterano centrocampista, de 36 años, sufrió una fractura en el brazo izquierdo durante las celebraciones de la victoria frente a México en los octavos de final, una lesión tan inesperada como desafortunada que le impedirá volver a jugar en el torneo.

El propio futbolista confirmó a través de sus redes sociales que la operación fue un éxito. "¡Operación realizada! ¡A prepararse para el gran partido del sábado!", escribió, agradeciendo además la atención recibida por el personal del Instituto Ortopédico de Kansas City y por los tres cirujanos que llevaron a cabo la intervención.

Una lesión durante la celebración

Lo más llamativo del incidente es que Henderson ni siquiera disputó un minuto del encuentro que Inglaterra ganó por 3-2 a México en el estadio Azteca. Tras el pitido final, el centrocampista regresó al césped para celebrar la clasificación con la afición inglesa, pero al intentar superar una valla publicitaria perdió el equilibrio y cayó con todo el peso sobre el brazo izquierdo.

El golpe le provocó una fractura en el radio que obligó a la intervención inmediata de los servicios médicos. Sus compañeros rodearon al futbolista mientras recibía asistencia sobre el terreno de juego antes de ser evacuado en camilla y con suministro de oxígeno.

Inicialmente se habló de una lesión en la muñeca, aunque posteriormente se confirmó que la fractura afectaba al antebrazo y requería cirugía.

Seguirá apoyando a Inglaterra desde la concentración

Aunque la lesión pone fin a su participación deportiva en el Mundial, Henderson no abandonará la expedición inglesa. El seleccionador Thomas Tuchel ha decidido mantener al veterano centrocampista junto al grupo por la importancia que tiene dentro del vestuario.

Su experiencia y liderazgo han sido dos de los principales argumentos para su convocatoria, una decisión que generó debate por su edad, pero que el técnico siempre defendió por el peso que tiene el jugador en la dinámica del equipo.

Desde Kansas City continuará acompañando a sus compañeros durante el resto del campeonato, aportando apoyo y experiencia en un momento decisivo para Inglaterra.

Un récord que ya queda para la historia

Aunque su protagonismo sobre el césped estaba llamado a ser limitado, Henderson sí logró disputar minutos durante este Mundial. Esa participación le permitió convertirse en el primer futbolista inglés en disputar cuatro Copas del Mundo, un hito reservado a muy pocos jugadores.

A sus 36 años, el centrocampista suma una de las trayectorias internacionales más extensas del fútbol inglés, consolidándose como una de las figuras de referencia de la selección durante la última década.

Inglaterra prepara los cuartos de final

Mientras Henderson inicia su recuperación, Inglaterra ya centra toda su atención en el partido de cuartos de final frente a Noruega. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel mantiene intacto su objetivo de seguir avanzando en el Mundial, aunque deberá hacerlo sin uno de los líderes más veteranos del grupo.

La lesión del centrocampista deja una de las imágenes más insólitas del campeonato. Un accidente ocurrido cuando todo había terminado, en plena celebración de una victoria, que acabó convirtiéndose en el inesperado final del Mundial para uno de los jugadores con más experiencia de la selección inglesa.