La Eurocámara exige investigar si EEUU presionó a Infantino para perdonar a Balogun

Al menos 55 eurodiputados pidieron este miércoles a las federaciones de fútbol europeas que se manifiesten en favor de una investigación sobre si la presión de Estados Unidos fue un factor en la suspensión de la tarjeta roja al futbolista de este país Falorin Balogun para su partido de octavos de final contra Bélgica en el Mundial de fútbol.

Los eurodiputados firmantes se dirigen a los presidentes de las federaciones de fútbol de los 27 Estados miembros para urgirles a que pidan una investigación sobre si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo involucrado en la decisión de posponer la suspensión del jugador, que le hubiera impedido jugar los octavos de final, así como si la presión de EEUU tuvo algo que ver en ello.

"Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones de fútbol europeas —todas ellas federaciones miembro de la FIFA— intervengan y soliciten a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones mencionados. Los estatutos y el código ético de la FIFA proporcionan una base muy clara para que las federaciones miembro intervengan y exijan una investigación", señalan.

La iniciativa parte de los eurodiputados socialdemócratas Lara Wolters (Países Bajos) y Niels Fuglsang (Dinamarca), así como del liberal irlandés Barry Andrews, y ha recopilado apoyos de al menos 55 eurodiputados desde que se puso sobre la mesa este martes, dijeron a EFE fuentes parlamentarias.

La carta recalca el requisito de neutralidad política que establecen los estatutos de la FIFA y su código ético, con sanciones severas en caso de incumplimiento. "Las federaciones miembro están obligadas, en virtud del Código de Ética de la FIFA, a exigir que los altos cargos de la FIFA rindan cuentas si existen pruebas que sugieran que están infringiendo las normas sobre neutralidad política", inciden los diputados.

La misiva apunta además a que los dirigentes del fútbol "tienen un deber fiduciario para con la FIFA", que se infringe "cuando una persona que ocupa un cargo de responsabilidad o de confianza actúa de manera perjudicial para los intereses de la FIFA".