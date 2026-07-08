La FIFA le quita rojas a Estados Unidos pero no amarillas a Francia

Las palabras de Donald Trump fueron claras y concisas: "Lo único que hice fue pedir una revisión, porque no me pareció que fuera falta. Vi la jugada, no me pareció que fuera falta. Ni siquiera fue una infracción". Y con eso, roja perdonada a Estados Unidos. Pero no parece pasar lo mismo con una amarilla a Olise en Francia.
El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó en rueda de prensa que el organismo desestimó el recurso presentado por la Federación Francesa de Fútbol y el atacante del Bayern Múnich mantendrá la amarilla que recibió en el partido de octavos de final ante Paraguay tras un polémico forcejeo con Matías Galarza. Olise jugará apercibido el partido de cuartos de final de este jueves contra Marruecos.
Hay que recordar que Trump admitió que pidió a la FIFA revisar la expulsión de Balogun. Lo hizo durante una de sus comparecencias. Trump también puso el foco sobre el colegiado brasileño Raphael Claus.
"Fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí. No, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su pasado... no quiero decir eso porque no me gusta crear controversia, pero es muy sospechoso. Le dio tarjeta roja a nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores. Yo no sabía lo que eso significaba, no pensé que importara mucho. Luego empecé a escuchar que eso significa que no puede jugar en el próximo partido", comentó el presidente de los Estados Unidos.
Trump además se excusó diciendo que era por el bien del fútbol, no solo por su seleccionado: "Si le hubiera pasado a otro jugador habría sido injusto, pero cuando se llevan a tu mejor jugador, o casi... tienen grandes jugadores, pero cuando dicen que no puede jugar, eso es muy injusto. Es una cosa penalizar a alguien para el partido en juego, pero ¿cómo lo penalizas para un partido que ni siquiera se ha jugado todavía? Es muy injusto, no puedes hacer eso. Así que sí, pedí una revisión a la FIFA. Hablé con un hombre que es muy respetado, yo soy el que logró que lo hicieran. No les dije qué tenían que hacer, no puedo decirles qué hacer".
De momento solo a Estados Unidos le quitan tarjetas aunque ya estén eliminados.