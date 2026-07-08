La polémica sobre el escándalo que inunda las redes: ¿robó Argentina a Egipto?

La Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi completó este martes una remontada histórica —por primera vez en la historia de los Mundiales un equipo consiguió completar una remontada perdiendo por 0-2 en el minuto 78 sin llegar a la prórroga— ante Egipto y ya está en cuartos de final del Mundial.

El duelo, además de estar marcado por esa remontada épica de la Albiceleste, ha tenido a un triste protagonista, el colegiado francés François Letexier.

El partido ha tenido varias acciones polémicas que, curiosamente, todas han caído para el mismo lado. Los egipcios han terminado desquiciados con la actuación arbitral.

Además de seguir un criterio muy sibilino con las faltas, hay cuatro acciones que marcan el encuentro.

El penalti a favor de Argentina

¡ASÍ FUE EL PENALTI DECRETADO A FAVOR DE ARGENTINA!#DAZNMundial pic.twitter.com/BKvxDzjJf7 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Con 0-1 en el marcador a favor de Egipto, el colegiado François Letexier decide pitar este penalti tras la caída de Tagliafico en una acción con Hassan. Los egipcios reclaman que el lateral zurdo argentino ya se estaba tirando antes de que hubiera un mínimo contacto. Un penalti que no tuvo incidencia en el marcador ya que lo tiró horrible Lionel Messi y lo despejó el guardameta egipcio Mostafa Ahmed Shobeir.

¡MESSI FALLA EL PENALTI QUE PUDO DARLE EL EMPATE A ARGENTINA! 😲😲😲#DAZNMundial pic.twitter.com/9Y5igU7bX7 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Una falta inexistente de Salah que se iba solo

Tras volver del descanso el guión de parido con 0-1 fue muy claro durante muchos minutos. Argentina volcada y atascada por su empeño en buscar el carril central con poca profundidad y dinamismo y Egipto defendiendo en bloque bajo de lujo y sacando unas contras peligrosísimas. En el minuto 51, Salah le roba la cartera a Paredes y se va solo a la portería argentina. El colegiado no duda: falta, birlando una ocasión clamorosa a los egipcios. De nuevo una acción gris caía para el mismo bando:

Deu falta KKKKKKKKKKKK, se ele deu isso aqui ele TEM que dar o pênalti no Salah. pic.twitter.com/wmtZrx4BoC — Aidoo🇭🇺 (@AidooFlu) July 7, 2026

El gol anulado a Egipto

¡DE SER UNO DE LOS GOLES DEL MUNDIAL A SER UNA DE LAS POLÉMICAS DEL MUNDIAL! EL TANTO ANULADO A EGIPTO 🔥🔥🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/iqcB3IUT00 — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Con 0-1 en el marcador, Egipto marca un golazo tras una galopada espectacular de Haissem Hassan que remata en boca de gol Ziko —los mismos protagonistas que luego firmarían el momentáneo 0-2 que sí subió al marcador—. Un tanto que anula Letexier tras reclamarle la sala VOR para ver desde el VAR un pisotón de Ateya sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

El penalti que no pitan a Egipto y termina en gol de Argentina

Con 2-2 en el marcador, Egipto atacaba y los africanos reclamaron hasta dos penaltis en la misma jugada. Primero este agarrón de Alexis Mac Allister y en la acción posterior Salah termina en el suelo tras un uno contra uno donde, aunque muy leve, el contacto existe. El árbitro no pitó nada, el VAR decidió no intervenir y a la contra Argentina marcó el definitivo 3-2.

La polémica jugada de Mohamed Salah en la que reclaman un penal para Egipto desde un ángulo donde se ve la a posición del balón y el movimiento del pie de ambos jugadores. #Argentina vs #Egipto #Mundial2026 pic.twitter.com/8W8vjNAyOh — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026

Tras el partido la indignación de los egipcios era brutal. Zico, el autor de un tanto y al que le anularon otro, montó en cólera: "Ha sido injusto. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de todo un país. El campeonato está dirigido. Pase lo que pase, va a ganar Argentina".

Las redes sociales arden de polémica con mucha gente indignada por el robo a Egipto.

La confesión de Bizarrap

Otro de los momentos que está desatando la polémica ocurrió finalizado el encuentro. Bizarrap fue el responsable de entregar el trofeo a mejor jugador del partido que fue otorgado a Messi.

El cantante argentino, al ser preguntado por los medios sobre qué había sentido, admitió que ya sabía a quién daría el premio al '10' desde un día antes: "Me avisaron ayer que tenía que darle el premio… Al que sea el jugador de partido", intentó retroceder en sus palabras.

Bizarrap, admitiendo que desde ayer sabía a quién le iba a dar el MVP del partido.

Y cuando se da cuenta de lo que está diciendo, no sabe cómo salir de la situación.

Alucinante pic.twitter.com/M37oMHiPrG — Felipe Adrián (@Felipe_Adrian17) July 7, 2026

"Obviamente que dije que sí, porque me gusta demasiado el fútbol. Generalmente esas cosas prefiero no hacerlas… Tenía una esperanza de que íbamos a terminar ganando y fue así", dijo Bizarrap.