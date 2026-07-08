La senadora que insultó a Mbappé redobla el pulso: "No me subestimes, yo te puedo ganar"

La senadora paraguaya Celeste Amarilla ha elevado el tono de su enfrentamiento con Kylian Mbappé tras la dura respuesta que recibió del delantero francés por los insultos racistas que le dedicó después del partido entre Paraguay y Francia en el Mundial. Lejos de rectificar, la parlamentaria ha advertido al jugador del Real Madrid de que no la subestime y ha llegado a amenazar con emprender acciones legales contra él.

En una comparecencia pública, Amarilla ha asegurado que envió una carta al internacional francés "en francés y en español" y le ha pedido que la lea. "Si sabe leer, que lea mi carta", ha afirmado antes de lanzar una advertencia: "Que se cuide de los paraguayos".

La senadora también ha recordado el paso de Ronaldinho por una cárcel paraguaya para insistir en que está dispuesta a llevar el enfrentamiento al terreno judicial. "No me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar", ha asegurado.

"Que Mbappé lea mi carta de disculpa si sabe leer. A Ronaldinho ya lo encarcelamos. Como no se retracte le denuncio por violencia de género". Como las maracas de Machín la tal Celeste Amarilla 🤪 pic.twitter.com/ujvi51fAjU — Alejandra de Öz (@darksider0_o) July 7, 2026

Exige una disculpa

Durante su intervención, Amarilla ha sostenido que las declaraciones del futbolista constituyen un caso de "violencia de género" y de "violencia política contra la mujer", por lo que ha exigido una rectificación pública. "Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso", ha afirmado.

La parlamentaria también ha aprovechado su comparecencia para cargar contra los máximos responsables del fútbol paraguayo, a quienes ha pedido que protejan a los jugadores de la selección nacional y ha acusado de beneficiarse económicamente de los éxitos de la Albirroja.

El origen del enfrentamiento

La polémica comenzó después de que Paraguay cayera eliminada por Francia en los octavos de final del Mundial. Tras el encuentro, Amarilla publicó varios mensajes en X en los que calificó a Mbappé de "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

La senadora también afirmó que el delantero "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido" y lamentó no "haberle dado una bofetada de mano abierta". En otro mensaje llegó a llamarle "bruto", aseguró que "no aprendió ni a escribir" y escribió que "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".

Mbappé respondió con dureza

Las publicaciones provocaron la reacción del delantero del Real Madrid, que calificó a Amarilla de "mujer despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que no representa a Paraguay.

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", escribió el internacional francés, que concluyó su mensaje asegurando que "nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Francia cierra filas

La respuesta de Mbappé recibió el respaldo del presidente francés, Emmanuel Macron, que le trasladó públicamente su apoyo. Según EFE, desde el Elíseo también señalaron que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, condenó las declaraciones de la senadora.

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía por unos comentarios que calificó de "racistas", "abyectos" e "inaceptables". En su comunicado defendió que esas declaraciones "son delictivas y condenables" y reiteró su apoyo tanto a Mbappé como al resto de internacionales franceses.