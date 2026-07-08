La FIFA no deja de dar el cante en este Mundial. Tras manchar la Copa del Mundo con el vergonzoso indulto para Folarin Balogun tras las presiones -con llamada incluida a Gianni Infantino de Donald Trump- y adulterar completamente la competición -Bélgica hizo justicia poética goleando a Estados Unidos en los octavos de final-, este martes, la polémica fue la gran protagonista del Egipto - Argentina tras un arbitraje sibilino en el que se utilizó un criterio completamente diferente con los dos equipos y todas las jugadas grises cayeron del lado de la Albiceleste.

Infantino, que nunca ha ocultado su gran admiración por Lionel Messi -hasta en el palco ha mostrado sus preferencias, lamentándose de algún gol encajado por el equipo sudamericano- está en la diana. Tras la remontada histórica de Argentina -nunca una selección había remontado un 0-2 en el minuto 78 antes de la prórroga- las redes sociales eran un clamor: el robo a Egipto había sido catedralicio. Los jugadores egipcios se fueron tan frustrados e indignados que no pudieron callarse. Zico, el autor de un tanto y al que le anularon otro, montó en cólera: "Ha sido injusto. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de todo un país. El campeonato está dirigido. Pase lo que pase, va a ganar Argentina".

La polémica ha seguido creciendo tras conocerse las designaciones arbitrales para los cuartos de final. En una decisión sin precedentes en este Mundial, la FIFA ha considerado que la mejor idea para el Francia - Marruecos es que todos los árbitros sean argentinos.