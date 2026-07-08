Tchouaméni renueva con el Madrid hasta 2031 para disipar dudas

Según informa el diario Marca, "Aurélien Tchouaméni renueva por el Real Madrid". El centrocampista francés, que sigue disputando la Copa del Mundo con Francia, seguiría como jugador blanco y llegaría como mínimo hasta 2031 con la elástica merengue.

Hay que recordar que el galo tenía contrato hasta 2028 y ahora sumaría 3 años más a su relación con el Real Madrid. Esta renovación refuerza la confianza en Tchouaméni cuando parecía que podían haber fisuras en el plan del jugador con el club. Finalmente no ha sido así y se quedará en el Bernabéu.

Tchouaméni ha disputado 49 partidos oficiales con el Real Madrid en la temporada 2025-2026, acumulando un total de 3.940 minutos en el terreno de juego. Su participación en este último curso completo se desglosa en 33 encuentros de LaLiga, 13 de la Champions League, 2 de la Supercopa de España y 1 de la Copa del Rey, aportando además 2 goles y 1 asistencia al conjunto blanco. Cabe destacar que algunas fuentes elevan su registro a 56 partidos si se contabilizan los amistosos de pretemporada.

Por otro lado, el Real Madrid y el Real Betis han hecho oficial este miércoles un acuerdo para el traspaso de Fran García. De esta manera, el defensor abandona la disciplina madridista y pone rumbo a la capital andaluza, donde ha rubricado un contrato que le vinculará a la entidad de Heliópolis durante las próximas cuatro campañas, extendiendo su compromiso hasta el 30 de junio de 2030.

Con este movimiento, el canterano pone el punto final a su travesía en el primer equipo del Santiago Bernabéu. El futbolista madrileño, que en el mes de agosto celebrará su vigesimoséptimo cumpleaños, aterrizó de nuevo en la casa blanca en el año 2023. A lo largo de estas tres últimas temporadas, el carrilero ha disputado un total de 110 encuentros oficiales, aunque nunca logró arrebatarle el puesto de titular de forma indiscutible a sus rivales en la demarcación.