Menú
Fútbol

El Atlético olvida el "vender antes de comprar": 100 millones con el fichaje de Hjulmand

El centro del campo del Atlético quedaría con Koke, Cardoso, Mendoza, Barrios y Hjulmand. Vargas también podría seguir.

El centro del campo del Atlético quedaría con Koke, Cardoso, Mendoza, Barrios y Hjulmand. Vargas también podría seguir.
El Atlético olvida el vender antes de comprar: 100 millones con el fichaje de Hjulmand | Cordon Press

Si al final se anuncia todo, porque siempre hay que esperar a ello, el Atlético de Madrid se habrá gastado unos 100 millones en tres fichajes: Grimaldo, Kang In Lee y Hjulmand. Comprando antes de vender. Lo que se pedía. Esto no pasaba antes de Apollo y ahora se ven los brotes verdes del nuevo dueño colchonero.

A falta de confirmación oficial, el danés Morten Hjulmand ya está en Madrid y cambiará el Sporting de Portugal por el Atlético a cambio de 40 millones de euros fijos más pluses. Fichaje que en su momento adelantó Rubén Uría junto a Nacho Donado en el Club Uría. Hjulmand ha sido una de las estrellas de la liga portuguesa con 26 años y con un juego de centrocampista de ida y vuelta. Juega en el medio, tiene buena llegada al área y es el típico jugador físico con calidad que demandaba Simeone.

El centro del campo del Atlético quedaría con Koke, Cardoso, Mendoza, Barrios y Hjulmand. Por supuesto todo dependerá de lesiones y rendimiento, pero parece un centro del campo competitivo y con futuro. Vargas queda en incógnita a nivel de una posible cesión.

Relacionado

De momento el Atlético va así en el mercado veraniego. Claro con el tema Julián Álvarez, denuncia incluida. Lenglet fuera. Grimaldo anunciado. Kang In Lee y Hjulmand, salvo sorpresa, hechos. Compra antes de vender por 100 millones. Camiseta normal, sin zarpazos. Y Koke sigue.

Por supuesto el club debe rematar las cosas y queda muchísimo por hacer, pero como en otros veranos a estas alturas no había nada, el aficionado atlético tiene motivos para olvidar pensamientos negativos y ver con optimismo el futuro.

Además hace poco se comentó que Apollo iba a sumar una nueva ampliación de capital por valor de 100 millones de euros.

Temas

En Deportes

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida