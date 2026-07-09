El Atlético olvida el "vender antes de comprar": 100 millones con el fichaje de Hjulmand

Si al final se anuncia todo, porque siempre hay que esperar a ello, el Atlético de Madrid se habrá gastado unos 100 millones en tres fichajes: Grimaldo, Kang In Lee y Hjulmand. Comprando antes de vender. Lo que se pedía. Esto no pasaba antes de Apollo y ahora se ven los brotes verdes del nuevo dueño colchonero.

A falta de confirmación oficial, el danés Morten Hjulmand ya está en Madrid y cambiará el Sporting de Portugal por el Atlético a cambio de 40 millones de euros fijos más pluses. Fichaje que en su momento adelantó Rubén Uría junto a Nacho Donado en el Club Uría. Hjulmand ha sido una de las estrellas de la liga portuguesa con 26 años y con un juego de centrocampista de ida y vuelta. Juega en el medio, tiene buena llegada al área y es el típico jugador físico con calidad que demandaba Simeone.

El centro del campo del Atlético quedaría con Koke, Cardoso, Mendoza, Barrios y Hjulmand. Por supuesto todo dependerá de lesiones y rendimiento, pero parece un centro del campo competitivo y con futuro. Vargas queda en incógnita a nivel de una posible cesión.

De momento el Atlético va así en el mercado veraniego. Claro con el tema Julián Álvarez, denuncia incluida. Lenglet fuera. Grimaldo anunciado. Kang In Lee y Hjulmand, salvo sorpresa, hechos. Compra antes de vender por 100 millones. Camiseta normal, sin zarpazos. Y Koke sigue.

Por supuesto el club debe rematar las cosas y queda muchísimo por hacer, pero como en otros veranos a estas alturas no había nada, el aficionado atlético sí tiene motivos para olvidar pensamientos negativos y ver con optimismo el futuro.

Además hace poco se comentó que Apollo iba a sumar una nueva ampliación de capital por valor de 100 millones de euros.