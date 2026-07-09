Más que un estadio, el epicentro del entretenimiento mundial: así es el SoFi Stadium

¿Un recinto capaz de albergar un partido de la NFL un día, transformarse en el escenario del concierto de su artista favorito al siguiente y acoger unas Olimpiadas poco después? Aunque parezca mentira, esta infraestructura ya existe, y será el campo de fútbol que presenciará el partido de España contra Bélgica en el Mundial de Fútbol 2026. Desde la ciudad de los sueños, en Los Ángeles, ya se ha convertido en la gran joya de la corona de la ingeniería arquitectónica orientada al entretenimiento: el SoFi Stadium.

Construido por el Grupo ACS a través de su filial estadounidense Turner, este coloso es el ejemplo perfecto de cómo las exigencias del siglo XXI han transformado radicalmente el concepto de los recintos deportivos. Ya no se trata de construir graderíos alrededor de un terreno de juego; el paradigma actual exige la creación de auténticos centros multifuncionales capaces de ofrecer experiencias inmersivas y albergar todo tipo de eventos masivos.

Ingeniería disruptiva a 30 metros bajo el suelo

El impacto visual del SoFi Stadium comienza mucho antes de cruzar sus tornos. Con un diseño disruptivo y futurista, el estadio desafía las convenciones arquitectónicas tradicionales al estar construido a 30 metros de profundidad, una solución de ingeniería que no solo optimiza su acústica, sino que reduce su impacto visual en el entorno de la ciudad californiana.

Coronando la estructura se despliega una descomunal cubierta translúcida y abierta de más de 90.000 metros cuadrados de superficie. Esta colosal estructura no se limita a proteger el terreno de juego; se extiende de forma vanguardista para cobijar también una enorme plaza exterior ajardinada de aproximadamente una hectárea que sirve como zona de bienvenida, transición y ocio para los asistentes.

En su configuración habitual para los partidos de fútbol americano, el estadio cuenta con una capacidad óptima de 70.000 espectadores. Sin embargo, la versatilidad de su diseño permite ampliar el aforo hasta superar las 100.000 almas en las citas más multitudinarias del planeta.

Pantallas gigantes y un teatro subterráneo: hitos tecnológicos

Si el exterior sorprende, el interior del SoFi Stadium redefine la experiencia del usuario gracias a hitos tecnológicos sin precedentes. El elemento más impresionante es, sin duda, su pantalla suspendida en forma de óvalo, un hito visual de doble cara que se consagra como la más grande de cualquier recinto deportivo en el mundo. No importa la cota o el asiento en el que se ubique el espectador: la nitidez, los datos y las repeticiones envuelven por completo el campo visual del público.

Además, el complejo integra bajo tierra el YouTube Theater, un auditorio con capacidad para 6.000 personas completamente equipado para conciertos íntimos, galas de premios, congresos y eventos corporativos de primer nivel, demostrando que el recinto opera como una auténtica ciudad diseñada en exclusiva para el entretenimiento.

El epicentro del deporte mundial en 2026 y 2028

Como sede permanente, el SoFi Stadium es la flamante casa de dos de las franquicias más importantes de la NFL: los Los Ángeles Rams y los Los Ángeles Chargers. Pero la ambición del proyecto va mucho más allá de la liga regular norteamericana. El estadio ya sabe lo que es hacer historia tras albergar la Super Bowl en 2022 y ser sede de las principales competiciones continentales.

En la actualidad, el coloso angelino está acaparando todas las miradas internacionales al consolidarse como uno de los escenarios clave del Mundial de Fútbol de 2026, siendo, como hemos mencionado, el testigo directo de una de las eliminatorias más importantes para la Selección Española, confirmando su condición de sede predilecta para la FIFA gracias a sus calidades e infraestructuras. El broche de oro a esta década prodigiosa llegará en 2028, cuando el mundo entero vuelva a mirar hacia el SoFi Stadium para presenciar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos.

Con proyectos de esta envergadura, el Grupo ACS y su filial Turner no solo reafirman su liderazgo y relevancia en el sector de la construcción de grandes infraestructuras en los Estados Unidos y Europa, sino que marcan el camino de cómo la innovación, la tecnología y la versatilidad pueden transformar el cemento en un icono global de la cultura y el deporte.