La selección de Trump y el mundial de Messi

Los egipcios se acordarán del árbitro francés François Letexier del mismo modo que nosotros nos acordamos del árbitro egipcio Gamal Al-Ghandour, el del atraco a España en el Mundial de 2002 que organizaban conjuntamente Japón y Corea del Sur. El tal Al-Ghandour impidió que la selección de Corea del Sur fuera eliminada por España en lo que constituyó uno de los mayores robos de la historia del fútbol. El francés Letexier es el que arbitró la reciente eliminatoria entre Egipto y Argentina que acabó con un sorprendente 2-3 a favor del equipo de Messi.

La remontada de Argentina fue convenientemente jaleada por el colegiado Letexier, que pitó un penalti dudoso que marcó Messi y se remitió a una falta también dudosa en la otra punta del campo para anular el gol del Mundial, un enorme chicharro de Egipto a Argentina en una jugada de bellísima factura.

Después del episodio de la tarjeta roja retirada a un jugador estadounidense tras una llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la anulación de ese extraordinario gol era más que previsible. El sistema, la FIFA y la FOFA no están para historias. En los partidos hay cuatro tiempos por sus dídimos morenos y Egipto no puede eliminar a Argentina.

En Barcelona se celebran por todo lo alto las victorias del equipo de Messi. La capital catalana parece un barrio de Buenos Aires por la cantidad de remeras argentinas que la gente luce orgullosa bajo un sol de justicia. También hay banderas en los balcones. Ya se sabe. El fútbol, Argentina y los argentinos. Su primera Copa del Mundo la ganaron en 1978 en su casa. Para apear a Brasil y llegar a la final tenían que vencer por un mínimo de cuatro goles a Perú. Lo consiguieron. 6-0 acabó el engrudo. Tras la visita de unos militares de Jorge Rafael Videla al vestuario de los jugadores peruanos estos quedaron muy convencidos de lo que tenían que hacer si no querían acabar desaparecidos.

La segunda Copa del Mundo la ganaron los argentinos en México, en 1986. Aquellos mundiales fueron los de la mano de Dios, el gol que Maradona metió con la mano a la vista de todo el mundo en el partido de cuartos de final contra Inglaterra. La injusticia poética. Fútbol y trampas. Y el tercer mundial ganado por Argentina fue el pasado, en Qatar, colofón a una competición diseñada para mayor gloria de Messi. Argentina no solo logró el título frente a Francia sino que se alzó con el logro de ser la selección a la que más penaltis a favor se le han pitado en un solo Mundial. Cinco. Tres de ellos cruciales. Contra Polonia en la fase de grupos, contra Croacia en las semifinales y contra Francia en la final.

Visto el desenlace del partido entre egipcios y argentinos, el equipo de Messi tiene todas las papeletas para bordar una cuarta estrella en su camiseta. Muy mal se les tiene que dar para no superar a Suiza, un país fundamental en el orden bancario pero del montón en el orden pasional del balompié. Superado ese estadio, los árbitros y el videoarbitraje se tendrán que emplear a fondo para que Argentina se imponga al ganador del duelo entre Noruega e Inglaterra. De lograrlo, el equipo de Trump se habrá plantado en la final. En la otra parte del cuadro, Francia contra Marruecos y España frente a Bélgica.

Lo que es totalmente falso es que Trump se haya cargado el fútbol. El artefacto ya venía muy deteriorado desde el tercer cuarto del siglo pasado.