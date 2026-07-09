Romário estalla contra Ancelotti tras el "fiasco" de Brasil y pide su despido inmediato

El exdelantero Romário, campeón mundial con Brasil en EEUU 1994, pidió este jueves el despido inmediato del seleccionador Carlo Ancelotti por considerar que el técnico italiano no tiene condiciones para continuar al frente de la Canarinha tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Noruega.

El exfutbolista y senador, uno de los principales referentes del fútbol brasileño, afirmó que, si dependiera de él, rescindiría de inmediato el contrato del entrenador italiano, renovado recientemente hasta 2030, y sostuvo que el fracaso mundialista demuestra que el proyecto no tiene futuro.

"Si fuera el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rompería ese contrato. No tiene cómo continuar", afirmó Romário durante una transmisión en su canal Romário TV, en la que calificó de "fiasco" la actuación de la selección brasileña en el torneo.

DURO || 😳Romario pidió el DESPIDO de Carlo Ancelotti como DT de Brasil 🇧🇷 "No hay forma de que Ancelotti siga siendo el DT después de este fiasco, de esta vergüenza que él causó. Yo rompería esa contrato y le diría que vaya a los tribunales". pic.twitter.com/iwCELqFHds — Ecuagol (@ECUAGOL) July 9, 2026

El exgoleador del Barcelona aseguró que Ancelotti comparte una gran responsabilidad por la derrota por 2-1 ante Noruega y cuestionó especialmente algunas de sus decisiones tácticas durante el encuentro.

Romário criticó, entre otras medidas, la sustitución del centrocampista Bruno Guimarães por Éderson, una modificación que, a su juicio, debilitó al equipo cuando todavía buscaba la remontada.

También censuró la confección de la convocatoria y sostuvo que el entrenador no consiguió dar identidad de juego a la selección.

Aunque reconoció que los futbolistas también tuvieron responsabilidad en la eliminación, insistió en que el principal cambio debe comenzar por el banquillo y afirmó que Brasil no puede iniciar un nuevo ciclo mundialista con el mismo cuerpo técnico.

Romário también sugirió que la condición de extranjero de Ancelotti ha suavizado las críticas en comparación con las que recibiría un entrenador brasileño tras un resultado semejante. Según el exinternacional, un técnico nacional ya habría sido destituido después de una eliminación tan temprana.

Las declaraciones del campeón mundial se suman a las críticas que diversas figuras del fútbol brasileño han dirigido contra Ancelotti desde la eliminación de la pentacampeona del mundo, que cayó en los octavos de final por primera vez desde el Mundial de 1990 y prolongó a 24 años su sequía sin conquistar un título mundial.

Pese a la presión y a los cuestionamientos, la dirección de la CBF reiteró en los últimos días su respaldo al entrenador italiano y aseguró que mantiene la confianza en el proyecto encabezado por Ancelotti de cara al ciclo que culminará con el Mundial de 2030.