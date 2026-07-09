Tensión en el Francia-Marruecos: dos periodistas casi llegan a las manos ante Brahim

Mucho se está hablando de los más que posibles disturbios en París por el duelo que enfrentará a Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial. Será hoy a las 22:00 horas, pero la tensión se respira en todo lo que rodea al partido. Incluso casi se pelean en la rueda de prensa previa.

Este fue el momento:

La conférence de presse de Brahim Diaz interrompue par une altercation entre deux membres des médias 😂 pic.twitter.com/TyE51kfcxU — JS Grond-Tran (@JS_Grond) July 8, 2026

Mientras hablaba Brahim, dos periodistas empezaron a gritar mientras uno de ellos acusó al otro de haberle pegado. La comparecencia se interrumpe y tienen que intervenir para poner paz. La cara de Brahim lo decía todo.

"Ya se me ha olvidado la pregunta", comentó Brahim con una sonrisa nerviosa en la cara. El jugador hispanomarroquí no daba crédito a lo sucedido.

En las imágenes, estos dos periodistas parecen, por lo escuchado, representantes uno de Marruecos y otro de Francia, pero no está confirmado. Lo que sí parece asegurado, por precedentes, es que hoy pase lo que pase habrá disturbios en ciudades como París. No es la primera vez que pasa y tampoco será la última.