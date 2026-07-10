De la Fuente saca pecho tras el pase de España: "Reitero mi orgullo de dirigir a este equipo"

Luis de la Fuente no ocultó su satisfacción tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial después de derrotar a Bélgica por 2-1 con un gol de Mikel Merino en el minuto 88. El seleccionador destacó el carácter competitivo de su equipo y aseguró sentirse especialmente orgulloso del compromiso que muestran sus jugadores.

En declaraciones a Teledeporte al término del encuentro, el técnico puso en valor la personalidad de la selección para superar un partido muy exigente.

"Es el carácter del equipo en cualquier circunstancia y situación. Reitero mi orgullo de dirigir a este equipo con ganas de crecer y mejorar. Hemos hecho más que méritos para ganar más tranquilamente. Lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor."

🇪🇸 "Vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con tantas ganas de crecer" 🗣️ Las primeras palabras de Luis de la Fuente tras clasificar a España para las semifinales del #MundialRTVE pic.twitter.com/MwyjOmJQcF — La 1 (@La1_tve) July 10, 2026

De la Fuente insistió en que el resultado fue más ajustado de lo que reflejó el desarrollo del partido y volvió a destacar la actitud de un grupo que considera ejemplar. "Vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con tantas ganas de crecer."

Elogios para Mikel Merino

El seleccionador también dedicó palabras de reconocimiento a Mikel Merino, autor del tanto que dio el pase a semifinales y que volvió a responder saliendo desde el banquillo.

"Tiene muchas virtudes, podría jugar en cualquier selección y equipo y para nosotros está hecho a la medida de este equipo, de este modelo. Sabemos que siempre que le necesitamos, siempre está."

El técnico destacó la importancia del centrocampista dentro del grupo y subrayó su capacidad para aportar soluciones en cualquier momento del partido.

También, en declaraciones para DAZN, dice que es "injusto" que Mikel Merino no sea titular pero solamente puede sacar a 11 jugadores. Y destaca que "más allá de hacer gol, lo importante es el rendimiento".

Francia, el siguiente reto

España se enfrentará ahora a Francia por un puesto en la final del Mundial. De la Fuente reconoció la dificultad del rival, aunque se mostró convencido de que su selección tiene argumentos para competir de tú a tú.

"Pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Estarán igual de preocupados ellos. Hemos sido la única selección en el mundo capaz de ganarle dos partidos consecutivos."

Con la victoria ante Bélgica, la selección española queda a solo dos partidos de conquistar el Mundial, un objetivo que afronta con la confianza de un equipo que ha vuelto a demostrar su capacidad para competir hasta el último minuto.