Francia supera a Marruecos y ya espera rival en las semifinales del Mundial

Francia ya es la primera clasificada de entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps derrotó por 2-0 a Marruecos en Boston gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, un triunfo que le permite citarse el próximo 14 de julio, en Dallas, con el ganador del duelo entre España y Bélgica por un puesto en la gran final.

El combinado francés fue superior durante la mayor parte del encuentro, aunque tuvo que trabajar mucho más de lo esperado para derribar la resistencia de una Marruecos muy ordenada y sostenida durante buena parte del partido por un sensacional Yassine Bono.

El guardameta marroquí fue el gran protagonista del primer tiempo. Nada más comenzar el choque evitó el gol de Mbappé con una gran intervención y, minutos después, realizó una espectacular parada sobre un cabezazo de Upamecano cuando el balón ya parecía destinado a la red.

Su momento más brillante llegó en el minuto 28. Mazraoui derribó a Mbappé dentro del área y el árbitro señaló un penalti que el propio delantero francés se encargó de ejecutar. Bono adivinó el lanzamiento y detuvo la pena máxima, manteniendo el empate y alimentando las esperanzas del conjunto africano.

Pero, incluso tras la pausa de hidratación, Francia siguió monopolizando la posesión y encerrando a Marruecos cerca de su área, pero la falta de acierto y las intervenciones del portero llevaron el encuentro sin goles al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el dominio francés terminó encontrando recompensa. En el minuto 60, Mbappé recibió escorado en la frontal, armó un preciso disparo con efecto al palo largo y batió por fin a Bono para firmar el 1-0 y romper el equilibrio del partido.

MADRE MÍA DE MI VIDA QUÉ CHIRLAZO DE MBAPPÉ 🔥🔥🔥🔥🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/GEKv9cdDZM — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2026

Con ese tanto, el delantero francés alcanzó las ocho dianas en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi al frente de la clasificación de goleadores del torneo. Además, llegó a los 20 goles en la historia de los Mundiales, quedándose a solo uno del registro del argentino, que con 21 continúa siendo el máximo goleador histórico de la competición.

El gol obligó a Marruecos a adelantar líneas y asumir mayores riesgos, un escenario que Francia aprovechó con enorme eficacia. Apenas seis minutos después, una rápida transición permitió a Ousmane Dembélé marcar el definitivo 2-0, el quinto tanto del extremo en el campeonato, dejando el encuentro prácticamente sentenciado.

Con la ventaja en el marcador, los de Didier Deschamps controlaron el ritmo del partido y gestionaron la posesión con inteligencia. Marruecos trató de reaccionar y generó sus mejores ocasiones en el tramo final. Ounahi puso a prueba a Maignan con un potente disparo desde la frontal y El Aynaoui rozó el gol con un cabezazo que se perdió junto al poste.

Francia, sin embargo, también pudo ampliar la diferencia. Bono volvió a convertirse en protagonista con dos intervenciones de mucho mérito ante Barcola y Mateta, mientras este último desperdició una clarísima ocasión de cabeza a puerta vacía en los minutos finales.

La única nota de preocupación para Didier Deschamps llegó cuando Mbappé pidió el cambio en el tramo final tras recibir un golpe en el tobillo. El delantero abandonó el terreno de juego caminando y sonriendo, por lo que todo apunta a que se trató únicamente de unas molestias sin mayor importancia.

Con autoridad, paciencia y la pegada de sus grandes estrellas, Francia confirmó su candidatura al título y selló su clasificación para las semifinales del Mundial. Ahora espera al vencedor del enfrentamiento entre España y Bélgica para seguir soñando con una nueva final mundialista.