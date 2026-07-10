Operación Naranjito con dos detenidos: cae una red con 6.700 prendas falsas del Mundial

La Policía Municipal ha dado un importante golpe a las redes dedicadas a la vulneración de los derechos de propiedad industrial. Los agentes han intervenido cerca de 6.700 prendas falsificadas, en su inmensa mayoría réplicas de las equipaciones de las distintas selecciones nacionales que participan en el actual Mundial cuyo valor en el mercado negro habría alcanzado la nada desdeñable cifra de 670.000 euros.

Esta actuación policial, que ha sido bautizada oficialmente como operación Naranjito, ha permitido desarticular por completo una importante red delictiva asentada en la capital de España. El dispositivo se ha saldado hasta el momento con el arresto de dos personas y la imputación de otras trece, que actualmente figuran como investigadas a la espera de que avancen las pesquisas. Con ello, se ha logrado desmantelar uno de los puntos de almacenamiento y distribución de este tipo de productos ilícitos más activos de la ciudad.

Las primeras pistas llegaron a manos de las autoridades policiales tras recibir diversas informaciones que apuntaban a una actividad inusual. Dichos indicios señalaban la utilización sistemática de varios trasteros ubicados en el distrito de Arganzuela para acopiar ingentes cantidades de mercancía. El objetivo final de estos locales era servir de almacén logístico antes de dar salida a los productos para su posterior venta fraudulenta en las calles.

A partir de ese momento, los investigadores de la corporación municipal iniciaron unas minuciosas labores de vigilancia y seguimiento. Durante estas jornadas, los agentes pudieron confirmar de primera mano un continuo y sospechoso trasiego de individuos. Estas personas accedían regularmente a las instalaciones y abandonaban las mismas portando numerosas bolsas de gran tamaño y mochilas, las cuales iban repletas de la citada mercancía.

Una vez que los agentes lograron identificar con exactitud todos los espacios que estaban siendo utilizados por la trama, se organizó un amplio dispositivo policial. La intervención culminó de manera exitosa con el registro de un total de trece trasteros que guardaban una relación directa con la actividad ilegal investigada. El volumen de lo incautado demuestra la alta capacidad organizativa que poseía esta organización dedicada al fraude a gran escala.

Pese al éxito inicial, las autoridades advierten de que la operación continúa abierta. En estos momentos, los esfuerzos de los agentes se centran en identificar y localizar a los arrendatarios de varios de los habitáculos intervenidos que aún no han sido arrestados. El objetivo prioritario es determinar su grado de implicación en los hechos delictivos y ponerlos a disposición de la Justicia para que respondan por estos delitos contra la propiedad industrial, reforzando así la defensa del libre mercado frente a las redes que operan al margen de la ley.