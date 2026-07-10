La tanda de penaltis ante Bélgica que España recuerda con dolor

En esta edición de El Primer Palo de esRadio, conducida por Juanma Rodríguez, el programa se emite durante el descanso del primer partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y Marruecos. El encuentro está empatado temporalmente a cero después de que Kylian Mbappé fallara un penalti detenido por el portero marroquí Bono.

Rodríguez bromea sobre su supuesta clarividencia al haber anticipado el fallo del delantero francés y la parada del guardameta. Junto a los colaboradores Paul Tenorio, Dani Burqueño y Sergio Fernández, analizan la presión psicológica sobre los lanzadores frente a porteros que dominan la suerte como Bono. Destacan la solidez de Marruecos para defender y salir al contragolpe, aunque consideran que Francia ha estado mejor sobre el terreno de juego.

El programa conmemora los cuarenta años del histórico enfrentamiento entre España y Bélgica en el Mundial de 1986, que terminó con empate a uno y se decidió en una tanda de penaltis donde falló el español Eloy. Se repasan las alineaciones de aquella noche y se conecta en directo con París con Sergio Fernández para conocer el ambiente, donde se vive con expectación el desarrollo del partido.

Durante la segunda mitad del partido entre Francia y Marruecos, los analistas comentan la jugada del penalti y la posterior entrada dura de Isa sobre Mbappé, que le costó una tarjeta amarilla. Poco después, Ousmane Dembélé marca el 2-0 definitivo que sella el pase de Francia a semifinales. El debate se traslada entonces al potencial enfrentamiento entre España y Francia en semifinales, analizando las opciones de la selección dirigida por Luis de la Fuente si logran superar su partido de cuartos de final frente a Bélgica.

Los colaboradores coinciden en que España no debería traicionar su estilo de posesión y presión tras pérdida que le ha dado el éxito en los últimos treinta y siete partidos. Se debaten también las opciones de Kylian Mbappé para conseguir el Balón de Oro si se corona campeón del mundo, compitiendo directamente con Leo Messi.

Finalmente, se discuten las declaraciones del joven jugador de la selección española Gavi, quien admitió no ver mucho fútbol más allá de sus propios partidos y señaló a Jérémy Doku como la principal amenaza de Bélgica. Los analistas valoran las opciones de España frente al conjunto belga, al que consideran inferior tras una fase de grupos muy irregular.

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