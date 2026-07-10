Merino, el héroe de España: "Para nosotros es un pasito más y quedan dos"

Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe de la selección española marcando en el minuto 88 el gol que dio a España la victoria por 2-1 en los cuartos de final del Mundial y selló el pase a las semifinales, donde el combinado de Luis de la Fuente se enfrentará a Francia.

El agua moja.

El sol quema.

MIKEL MERINO va a aparecer en los minutos finales para salvar a España. 🇪🇸 𝙊𝙏𝙍𝘼 𝙑𝙀𝙕 𝘿𝙊𝙉 𝙈𝙄𝙆𝙀𝙇 𝙈𝙀𝙍𝙄𝙉𝙊 𝙕𝘼𝙕𝙊́𝙉 en el 88' para meter a la selección en semifinales del Mundial 🇪🇸#FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/xe1w80V77j — Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2026

Todavía con la emoción a flor de piel, el autor del tanto decisivo reconoció en DAZN que apenas era capaz de explicar lo que acababa de vivir.

"Es increíble, no sé ni qué decir. Me imagino que esto corrobora que no hay casualidades, que si te toca salir es porque estás preparado para cuando sales. Tengo que meter goles antes para que me saque antes", bromeó entre risas.

Merino volvió a responder desde el banquillo, un papel que ha asumido con naturalidad y que, una vez más, terminó siendo determinante para el destino de la selección.

🗣️ Merino: "Cuando el míster quiera, estaré disponible, sea titular o desde el banquillo"#DAZNMundial pic.twitter.com/EeWiiEJQtb — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

Pese a la euforia por una nueva victoria resuelta en los últimos minutos, el internacional español quiso rebajar la celebración y recordó que el objetivo todavía está lejos de cumplirse.

"Estoy centrado en lo mío. No sé cómo estará la gente en sus casas, habrá sido un boom ganar en el último minuto otra vez, pero para nosotros es un pasito más y quedan dos".

El jugador también dejó claro que no le preocupa quién marque en la siguiente ronda, sino que España continúe avanzando hacia el título. "Sea quien sea, que España gane y estemos un pasito más cerca".

Merino fue decisivo con un tanto en el minuto 88 que evitó la prórroga y confirmó el pase de España a las semifinales, donde espera Francia. Su actuación volvió a demostrar el valor de un futbolista acostumbrado a aparecer en los momentos más importantes y que se ha convertido en uno de los grandes revulsivos de Luis de la Fuente durante este Mundial.